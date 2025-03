"Aschekreuz to go": Segen zum Mitnehmen in der Autobahnkirche Baden-Baden

Es ist ein Service der Autobahnkirche Baden-Baden: Wer keine Zeit hatte am Aschermittwoch einen Gottesdienst zu besuchen, konnte das Aschekreuz auf der Durchreise erhalten.

Viele Menschen wollen die Fastenzeit mit einem ganz besonderen Segenszeichen beginnen. Das Aschekreuz ist ein Symbol für Buße, Umkehr und Besinnung. Wurde das Aschekreuz früher meist gut sichtbar auf die Stirn der Gläubigen gezeichnet, so wird das Kreuz an der Autobahnkirche an diesem Tag aber nur ganz vorsichtig über den Kopf gestreut. Es ist ein sehr privater Akt und der soll es auch bleiben. Nicht jeder möchte mit einem schwarzen Kreuz auf der Stirn auf die Straße gehen.

Erika Maier ist extra für das Aschekreuz in die Autobahnkirche gekommen SWR Anna Hort

Ich habe heute im Radio gehört, dass es das "Aschekreuz to go" in der Autobahnkirche gibt

Die Aktion "Aschekreuz to go" an der Autobahnkirche in Baden-Baden wird gut angenommen. Nicht alle Menschen lassen sich dabei fotografieren, ist es doch ein sehr privater Moment. Erika Maier berichtet, dass sie schon seit dem Bau der Kirche Ende der 1970er Jahre hierher kommt. Der 15-jährige Dennis, der gerade Ministrant ist, ist mit seiner Mutter vorbeigekommen. Ihm bedeutet es viel, den kirchlichen Segen in Form des Aschekreuzes zu erhalten. Als Ministrant ist es ihm wichtig an diesen Ritualen teilzunehmen und mit Gott in Kontakt zu kommen.

Pastoralreferent Norbert Kasper von der Autobahnkirche Baden-Baden SWR Patrick Neumann

Mit dem Aschekreuz to go möchten wir vom Bußgedanken etwas abrücken und dafür den Segensgedanken stärken

Mit der Aktion "Aschekreuz to go" will Norbert Kasper von der Autobahnkirche vor allem diejenigen ansprechen, die üblicherweise nicht in die Gottesdienste kommen. Diese Menschen erreicht er gerade an der Autobahn besonders gut.

Die Menschen, die berufsbedingt viel mit dem Auto unterwegs sind, finden an der Autobahnkirche Ruhe und Einkehr. Die Aktion "Aschekreuz to go" soll auch im kommenden Jahr wieder angeboten werden.