Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

6:14 Uhr EM-Viertelfinale Spanien-Deutschland: Das Spiel mit den Statistiken Heute Abend geht es für Deutschland um den Einzug ins Halbfinale der Heim-EM: Um 18 Uhr trifft die DFB-Elf in Stuttgart auf Spanien. Für viele Experten ist das so etwas wie das vorgezogene Finale dieser Fußball-Europameisterschaft. Wie üblich vor solchen Spielen kursieren die verschiedensten historischen Statistiken durchs Netz, die mal für einen Sieg Deutschlands, mal für einen Sieg Spaniens sprechen. Den "Gastgeberfluch" der Iberer hatten wir bereits erwähnt: Noch nie hat Spanien gegen ein Gastgeberland bei einem großen Turnier gewonnen. Allerdings gibt es da auch eine Statistik, die gegen einen deutschen Sieg spricht: Gegen Spanien hat Deutschland seit 36 Jahren kein Pflichtspiel mehr gewonnen. Welches Team bricht heute den Bann? Die deutschen Fans in Stuttgart sind jedenfalls positiv auf das Spiel gestimmt: Video herunterladen (66 MB | MP4)

6:08 Uhr Touristengruppe kentert beim Rudern auf dem Bodensee Glück im Unglück für fünf Menschen, die gestern Nachmittag auf dem Bodensee vor Friedrichshafen mit ihrem Ruderboot gekentert waren. Die Ausflügler im Alter zwischen 53 und 68 Jahren seien auf dem Weg von Meersburg nach Friedrichshafen gewesen, als kurz vor dem Ziel "spontan aufgetretener stärkerer Seegang" das Boot zum Kentern brachte, so die Polizei. Alle Insassen seien über Bord gegangen, zwei von ihnen konnten ans Ufer schwimmen. Die drei anderen wurden von einem Polizeiboot gerettet. Da sie Rettungswesten angehabt haben, hätten sie keine nennenswerten Verletzungen davongetragen, so die Polizei weiter.

6:06 Uhr Schweizer San-Bernardino-Route wieder befahrbar Durch Straßenschäden bei starken Unwettern ist die wichtige Route von Baden-Württemberg in den Süden, die San-Bernardino-Route, von heute an wieder befahrbar - zumindest auf einem Fahrstreifen in jede Richtung. Die A13 gilt neben dem Gotthard-Tunnel als wichtige Nord-Südverbindung durch die Schweiz nach Italien. Entsprechend liefen die Reparaturarbeiten mit bis zu zehn Baggern auf Hochtouren. Eigentlich sollte die A13 in Höhe Lostallo für mehrere Wochen komplett gesperrt bleiben, denn Regenfälle hatten die Fahrbahn auf einer Länge von 200 Meter einfach weggerissen. Die teilweise Öffnung der Strecke bringt vor allem im Hinblick auf die bald beginnende Urlaubssaison zunächst einmal Entlastung für die Nord-Süd-Verbindung durch den Gotthardtunnel. Mit Staus sollte man aber trotzdem rechnen, wenn man Richtung Italien fährt. Denn die Strecke ist an der Stelle nicht nur einspurig, sondern das Tempo auch auf maximal 80 Kilometer pro Stunde begrenzt. Eine gute Nachricht für alle Urlauber: Die Schweizer haben ihre A13, die von den Wassermassen unterspült worden war, nun doch schneller repariert als gedacht. SWR Schweizer Bundesamt für Strassen ASTRA

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Nach zwei spielfreien Tagen geht die Fußball-EM weiter: Die Viertelfinal-Spiele beginnen heute um 18 Uhr in Stuttgart mit der Partie Spanien - Deutschland. Die ARD zeigt das Spiel live. Mit einem Sieg würde das DFB-Team erstmals seit 2016 wieder ein Halbfinale bei einem großen Turnier erreichen. Heute um 17 Uhr startet das internationale Donaufest in Ulm. Bis zum 14. Juli gibt es Kultur, Kulinarik, aber auch Politik, Austausch, Begegnungen aus zehn Donauländern - insgesamt 160 Einzelveranstaltungen. Außerdem öffnet ein Markt der Donauländer mit 100 Ständen. Das Donaufest findet alle zwei Jahre statt. Es steht bereits zum zweiten Mal im Zeichen des Krieges in der Ukraine und soll deshalb als ein Fest des Friedens gefeiert werden. Im März hatte das BikiniARTmuseum in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) die original Badehose von David Hasselhoff aus der US-Fernsehserie "Baywatch" ersteigert. Nun widmet das BikiniARTmuseum "Baywatch" eine eigene Sonderausstellung und zeigt von heute an mehrere originale Exponate. Nicht nur von "The Hoff", sondern zum Beispiel auch den roten "Baywatch"-Badeanzug von Pamela Anderson, den das Museum schon 2023 ersteigert hatte. In der Kultserie hatte Anderson in den 1990er-Jahren an der Seite von Hasselhoff eine Rettungsschwimmerin gespielt.