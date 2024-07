Generationen von Kindern sind mit ihm aufgewachsen – dem "Micky Maus"-Heft. Die neue Ausgabe führt Donald Duck nun an den Bodensee.

Zahlreiche Abenteuer hat Donald Duck schon erlebt, doch dieses Mal verschlägt es ihn an einen ganz besonderen Ort: den Bodensee. An diesem Freitag erscheint die aktuelle Ausgabe des "Micky Maus"-Magazins. Der Comic um die vermeintliche Urlaubsreise an den Bodensee ist dabei die Titelstory. Schon auf dem Cover ist so zu sehen, wie der weltbekannte Enterich Donald Duck mit einem Motorboot auf dem Bodensee an der Burg Meersburg vorbeifährt.

Für "Micky Maus"-Redakteur Johannes Kanty ist die aktuelle Ausgabe ein ganz besonderes Highlight, er selbst stammt aus Hohentengen (Kreis Sigmaringen): "Ich habe dann auch gesagt, Super! Unbedingt! Ich suche noch ein paar Bilder raus." Drei bis vier Mal im Jahr machen die Charaktere aus Entenhausen einen Ausflug in die reale Welt.

Ich bin da unten aufgewachsen, für mich war das eh toll!

Donald Duck ist als Agent am Bodensee gefragt

Im Comic "Donald Duck auf geheimer Mission am Bodensee" könnte es für den titelgebenden Held zunächst gar nicht besser laufen. Er gewinnt doch tatsächlich eine Reise an den Bodensee – doch alles nur Tarnung – inszeniert von seinem Onkel Dagobert Duck. Der schickt Donald ins Dreiländereck auf der Suche nach einem geheimen Keltenamulett.

Auf seinem Abenteuer kommt Donald Duck an zahlreichen Schauplätzen in der Region vorbei. Angefangen vom Flughafen in Basel über die Mainau, Meersburg bis hin nach Bregenz.

Bodensee-Abenteuer auch in Skandinavien zu lesen

Gezeichnet hat die Geschichte ein dänischer Künstler. Einen Rechercheausflug an den Bodensee gab es zwar nicht, doch laut Kanty war der Zeichner in der Region schon unterwegs.

Erscheinen wird das Abenteuer von Donald Duck übrigens nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch in Dänemark, Schweden und Norwegen ist die Veröffentlichung des Comics geplant. Der zuständige Egmont Verlag kümmert sich auch dort um das "Micky Maus"-Heft.

In Deutschland gibt es das zweiwöchentlich erscheinende Heft seit 1951.