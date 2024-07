Nach dem Neckarfest in Rottenburg haben viele Kinder Durchfall und Brechreiz bekommen. Jetzt hat ein Labor Darmkeime im Wasser für die Fontänen eines Spielplatzes gefunden.

Viele Kinder hatten am Wochenende fröhlich zwischen den Fontänen eines neuen Wasserspielplatzes in Rottenburg (Kreis Tübingen) gespielt. Über zwei Dutzend haben kurz danach über starkes Erbrechen und Durchfall geklagt. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat Wasserproben untersuchen lassen. Das Ergebnis am Donnerstag: Tatsächlich ist im Spielplatzwasser laut Stadtverwaltung eine hohe Zahl von Keimen gefunden worden, die Magen-Darm-Erkrankungen verursachen können.

Noroviren bei kranken Kinder in Rottenburg

Kurz nachdem die ersten Meldungen über kranke Kinder eingegangen waren, hat die Stadtverwaltung Rottenburg die Fontänen des gerade erst eingeweihten Wasserspielplatzes "Im Schänzle" abgestellt und Wasserproben ins Labor geschickt. Im Stuhl mancher Kinder waren sogar die sehr ansteckenden Noroviren gefunden worden. "Durch diese Verschmutzung sind über das Wasser übertragene Infektionen des Magen-Darm-Trakts gut möglich", schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Die Fontänen des Wasserspielplatzes werden zwar weitgehend mit Leitungswasser gespeist. Trotzdem steht am Spielplatz ein Hinweisschild: "Kein Trinkwasser!" Denn, so erklärt die Stadtverwaltung, schon allein, weil Regenwasser in den Brunnen-Kreislauf kommen kann, soll das Spielplatzwasser nicht in großen Mengen getrunken werden. Außerdem wird der Wasservorrat in einer Zisterne gespeichert.

Spielen zwischen den Fontänen macht Spaß. Doch obwohl hier meist Leitungswasser sprudelt, ist es kein Trinkwasser. Privat

Wasserspielplatz soll künftig sicherer werden

Die Stadtverwaltung rätselt jetzt, wie sich so viele Keime im Wasser sammeln konnten. Und sie ist selbstkritisch. In einer Erklärung heißt es, man frage sich, ob man vielleicht falsch beraten worden sei, hinsichtlich der Eignung solcher Fontänen für einen Spielplatz, den viele Kleinkinder benutzen. Vor der Einweihung beim Neckarfest sei die Anlage gründlich gereinigt, desinfiziert und mit Frischwasser gefüllt worden.

Es tut mir wahnsinnig leid, was passiert ist und ich wünsche den Kindern, die infolge der Keime krank geworden sind, alles Gute und schnelle Genesung

Wasserspiele in Rottenburg bleiben vorerst aus

Ob geklärt werden kann, wie die Keime in das Wasser gekommen sind und wie sich die Kinder tatsächlich angesteckt haben, ist fraglich. Die Stadtverwaltung geht allerdings davon aus, dass es "offensichtlich erhebliche Schwierigkeiten" mit der Anlage gibt.

Jetzt soll zusammen mit Experten und dem Tübinger Gesundheitsamt ein Weg gefunden werden, um zu verhindern, dass sich wieder Keime im Wasser für die Fontänen sammeln. Erst wenn künftig eine Verkeimung zuverlässig verhindert werden kann, soll der Wasserspielplatz wieder in Betrieb gehen, verspricht die Stadtverwaltung.