Nach dem Rottenburger Neckarfest sind viele Kinder krank geworden. Jetzt steht die Frage im Raum, ob neu eingeweihte Wasserfontänen in der Nähe des Neckars der Grund sein könnten.

Mehrere Kinder sind nach dem Neckarfest in Rottenburg (Kreis Tübingen) am vergangenen Wochenende an Brech-Durchfall erkrankt. Unklar ist bislang, ob die neu eingeweihten Wasserspiele im Park "Schänzle" am Neckar dafür verantwortlich sind. Die Fontänen sind zum Neckarfest am Wochenende in Betrieb gegangen. Jetzt sind sie aber vorsorglich schon wieder abgestellt worden.

Gesundheitsamt untersucht Wasserproben

Wie viele Kinder in Rottenburg betroffen sind, ist nicht bekannt. Beim Tübinger Landratsamt haben sich Eltern von rund 15 Kindern gemeldet. Momentan wird nach Angaben einer Sprecherin geklärt, ob tatsächlich die neu eröffneten Wasserspiele der Grund für die Erkrankungen sind. Betrieben werden sie laut der Stadt Rottenburg mit normalem Trinkwasser.

Einträge auf Facebook zeigen: In Rottenburg haben im Moment auch einige andere Kinder und Erwachsene Magen-Darm-Probleme, die nicht an den Wasserfontänen waren. Das Gesundheitsamt hat nach Angaben des Tübinger Landratsamtes trotzdem Wasserproben genommen. Die Ergebnisse sind für Mittwoch angekündigt.

Erst Sonne und Spaß, dann Durchfall und Erbrechen: Nach dem Rottenburger Neckarfest vom Wochenende sind offenbar viele Kinder erkrankt. Ob die Wasserspiele im Park "Schänzle" der Grund sind, ist noch unklar. Privat

Auch Viruserkrankung in Rottenburg möglich

Parallel versucht das Gesundheitsamt herauszufinden, ob der Brech-Durchfall auch von etwas anderem kommen könnte. Möglich wäre auch eine Viruserkrankung wie das Norovirus. Deshalb wurden Stuhlproben genommen. Die Ergebnisse dieser Proben werden aber erst kommende Woche erwartet.