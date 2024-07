Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Breitinger.

7:00 Uhr EM: Spanisches Team darf ins DFB-Hotel Die deutsche Nationalmannschaft kommt wieder nach Stuttgart - morgen Abend um 18 Uhr trifft sie hier im EM-Viertelfinale auf Spanien. Während der Vorrunde gewann das deutsche Team in Stuttgart gegen Ungarn und 2006 wurde hier das Sommermärchen mit Platz 3 gefeiert. Beide Male gastierte der DFB-Tross mitten in der City im Steigenberger Hotel Graf Zeppelin. Doch dieses Mal nicht. Der Grund: Die Spanier haben von der UEFA als erst genanntes Team das Heimrecht bekommen (so komisch das klingen mag), damit wurde ihnen das Steigenberger Hotel zugewiesen. Darum muss das deutsche Team im Mövenpick am Flughafen übernachten. Der DFB hatte gefragt, ob man tauschen könne, aber das haben die Spanier abgelehnt.

6:52 Uhr Kartellamt offenbar gegen Klinikverbund Mannheim-Heidelberg Eine Fusion der beiden Unikliniken in Heidelberg und Mannheim ist schon länger vom Tisch - dafür wurden in den vergangenen Monaten die Vorbereitungen für einen Klinikverbund getroffen. Der Plan ist, dass die beiden Unikliniken medizinisch, wissenschaftlich und wirtschaftlich zusammenarbeiten, ohne dabei ihr jeweiliges Profil ganz aufzugeben. Ein Mutter-Tochter-Modell unter Heidelberger Führung soll dieser Verbund sein. Dagegen legt das Bundeskartellamt laut Medienberichten nun sein Veto ein, aus Wettbewerbsgründen. Noch sei das Prüfverfahren nicht ganz abgeschlossen, doch die Vorentscheidung sei gefallen, berichtet unter anderem die "Stuttgarter Zeitung". Es bestehe die Möglichkeit, dass die Beteiligten dagegen beim Oberlandesgericht in Düsseldorf Beschwerde einreichen oder eine sogenannte Ministerialerlaubnis beantragen. Der Stadt Mannheim ist noch kein Beschluss der Wettbewerbsbehörde bekannt, teilte sie auf SWR-Anfrage mit. Sie erwartet die Entscheidung erst Ende des Monats. Mannheim Nach langer Planung Entscheidet sich Kartellamt gegen den Verbund der Uniklinika Mannheim-Heidelberg? Seit Monaten werden die Vorbereitungen für einen Uniklinikverbund zwischen Mannheim und Heidelberg getroffen. Nun droht ein Veto des Bundeskartellamtes. Aus Wettbewerbsgründen.

6:43 Uhr San-Bernardino-Route durch die Schweiz ab morgen wieder befahrbar Bei einem Unwetter vor eineinhalb Wochen wurde in der Schweiz ein Teil der San-Bernardino-Route komplett zerstört - Wassermassen hatten ein Stück der A13 unterspült. Für Urlauberinnen und Urlauber gibt es jetzt aber gute Neuigkeiten: Die Fahrbahn ist nun doch schon früher fertig als gedacht. Zumindest ein Fahrstreifen in jede Richtung ist von morgen an freigegeben. Die A13 ist neben dem Gotthard-Tunnel die zweitwichtigste Nord-Süd-Verbindung durch die Schweiz. Lostallo Nach Unwetterschäden Schweizer San-Bernardino-Route ab Freitag wieder befahrbar Eine gute Nachricht für alle Urlauber. Erst wurde sie von Wassermassen weggespült, dann rekordverdächtig schnell repariert: die Schweizer A13 auf der San Bernardino-Route

6:33 Uhr Das wird heute wichtig Es ist soweit - der berühmteste Ulmer, Albert Einstein, erhält endlich ein Museum. Der Nobelpreisträger lebte zwar nur die ersten 15 Monate seines Lebens in Ulm, fühlte sich seiner Geburtsstadt aber immer verbunden. Heute um 18:30 Uhr wird "Die Einsteins - Museum einer Ulmer Familie" offiziell eröffnet. Die Stadt hat es in einem historischen Gebäude am Weinhof eingerichtet. Hier lebten einige Mitglieder der Familie Einstein. Zur Eröffnung sind rund 40 Verwandte und Nachfahren von Albert Einstein aus den USA angereist. Wie kann die Weidewirtschaft im Schwarzwald in Zukunft angesichts des Klimawandels aussehen? Darüber sprechen Experten und Betroffene heute und morgen in Bernau im Schwarzwald (Kreis Waldshut) bei einer Tagung der Umweltakademie Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Naturschutzzentrum Südschwarzwald, dem Naturpark Südschwarzwald und dem Biosphärengebiet Schwarzwald. Vorträge und Exkursionen drehen sich um das Thema "Weiden im Hochschwarzwald - wertvolle Lebensräume - neue Konzepte". Es geht um Fachwissen, Eloquenz, Spontaneität: Der badische Weinbauverband wählt heute Nachmittag in Freiburg die 74. Badische Weinkönigin. Für die Siegerin geht es auch sofort los mit der Arbeit: Die frisch gewählte Weinkönigin wird am Abend das Freiburger Weinfest auf dem Münsterplatz eröffnen. Über die Anzahl der Kandidatinnen schweigt der Verband.

6:25 Uhr So wird heute das Wetter in Baden-Württemberg Heute wechseln sich Wolken, etwas Sonne und einzelne Schauer ab; dazu weht böiger West- bis Südwestwind. Bis zum Abend lassen die Schauer nach, im Süden des Landes wird es dann meist freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad im Nordschwarzwald und bis 22 Grad in der Ortenau. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (44,7 MB | MP4)

6:20 Uhr Kreis Heidenheim: Zwei Lastwagen auf Firmengelände ausgebrannt Auf einem Firmengelände im Landkreis Heidenheim sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Lastwagen in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat Ermittlungen aufgenommen, wie ein Sprecher sagte. Einer der Lastwagen war beladen, der andere leer. Das Feuer auf dem Gelände eines Fachgroßhändlers für Reinigungsprodukte in Steinheim am Albuch griff nicht auf Gebäude über. Am frühen Morgen waren die Löscharbeiten noch im Gange. Der Schaden dürfte sich laut ersten Schätzungen auf etwa 170.000 Euro belaufen. Sendung am Do. , 4.7.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten