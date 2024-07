per Mail teilen

Seit einem Jahr kämpft Willi Kemmler in Gomaringen darum, zehn bewegliche Solaranlagen nutzen zu können. Die Nachbarn legten Einspruch ein, er beklagt Bürokratie. Jetzt darf er sie anschließen.

Einfach loslegen und eigenen Strom für die Mieter erzeugen: So hat sich das Willi Kemmler gedacht und zehn bewegliche Solarmodule in seinem privaten Garten aufbauen lassen. Seine Nachbarn in Gomaringen (Kreis Tübingen) hatten da aber etwas dagegen. Sie haben Einspruch gegen den kleinen Solarpark eingelegt und das Landratsamt stoppte den Bau. Nun, ein Jahr nach Baubeginn, darf ein Großteil der Anlagen ans Netz.

Nachbarn meldeten Bau in Gomaringen

Vor einem Jahr hatte der 83-jährige Willi Kemmler Handwerker geholt, um zehn Suntracker in seinem Garten aufzustellen. Diese Anlagen bewegen sich mit der Sonne, um möglichst viel Strom zu liefern. Sie sind bis zu drei Meter fünfzig hoch. Unter anderem deshalb hatten die Nachbarn gegen den Solarpark mitten im Wohngebiet Einspruch eingelegt.

Das Landratsamt Tübingen stoppte daraufhin den Bau, denn Kemmler hatte keinen Bauantrag gestellt. Als er diesen nachreichte, forderte die Behörde ein Blendgutachten. Das bezeichnete Kemmler lange als unnötig. Erst Mitte Mai reichte er ein 18-seitiges Dokument mit Drohnenbildern seiner Anlage bei verschiedenen Sonnenständen ein.

Kemmler bekommt seinen Willen: Solaranlage darf ans Netz

Anfang Juli kam dann die frohe Nachricht für den 83-Jährigen: Er darf fertigbauen, sagt das Landratsamt. Zumindest neun seiner zehn beweglichen Solaranlagen dürfen ans Netz. Eine befindet sich "außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche", teilte das Landratsamt auf SWR-Nachfrage mit.

Anfang Mai hat die Landesschau Baden-Württemberg über den Solarstreit von Gomaringen berichtet:

Kemmler darf bauen, soll aber Bescheid geben

Die Einsprüche der Nachbarn sind damit abgewiesen. Falls sie von den Solaranlagen doch übermäßig geblendet werden sollten, behält sich das Landratsamt die Möglichkeit vor, "nachträglich noch Auflagen durchzusetzen". Außerdem wichtig: Bevor wieder Handwerker kommen, muss Kemmler dem Amt nochmal schriftlich Bescheid geben.