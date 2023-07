Mix aus Solarenergie und Erdwärme: Neues Energiekonzept in Hechinger Wohngebiet

Seit Anfang Juli laufen Geothermiebohrungen: In Hechingen (Zollernalbkreis) entsteht mit "Killberg IV" ein Wohngebiet, das mit Erdwärme und Solarenergie beheizt werden soll.

Rund siebzig Prozent der Wärmeversorgung für das geplante Neubaugebiet "Killberg IV" in Hechingen sollen aus Solarthermie kommen, den überwiegenden Rest liefert dann die Geothermie. Diese Wärmestrategie ist laut Stadtverwaltung neuartig in Deutschland. Sie ermögliche es künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, ihre Häuser und Wohnungen nahezu ohne CO2-Ausstoß zu beheizen. Das sei ein wichtiger Schritt für die Stadtentwicklung, so Bürgermeister Philipp Hahn (CDU), und leiste einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutzkonzept der Stadt: Hechingen will bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden.

Eine Kombination aus Solar- und Geothermie

Die Kombination aus Solar- und Geothermie ist laut Stadtverwaltung eine Methode, die es so in Deutschland nicht gibt. Das Nahwärmenetz soll so aussehen: Solarthermie-Kollektoren wärmen das Wasser in den warmen Monaten durch Sonnenstrahlen auf. Das warme Wasser wird in einem großen Tank mit einem Volumen von rund 18.000 Kubikmetern gesammelt und kann die Wärme bis in den Winter hinein speichern. Mit dieser Methode könnten fast siebzig Prozent der Wärmeversorgung im Wohngebiet abgedeckt werden, so die Stadt Hechingen.

Weitere 25 Prozent des Energiebedarfs liefert die Geothermie, also Erdwärme. Diese kommt aus rund 100 Meter tiefen Bohrlöchern und wird mit Wärmepumpen befördert. Die restlichen fünf Prozent des Energiebedarfs liefert ein Gasspeicher. Dieser soll aber nur als Rückhalt dienen, falls Solar- und Geothermie einmal ausfallen sollten. Im Moment laufen in dem Baugebiet Geothermiebohrungen und das Wasserbecken wird errichtet.

Laut einem Sprecher der Stadt kostet das Nahwärmenetz rund 17,5 Millionen Euro, daran beteiligt sich der Bund mit 7,5 Millionen Euro.

Noch ist es eine Baustelle. Ab 2024 sollen im Hechinger Neubaugebiet "Killberg IV" erste Häuser stehen, die klimaneutral beheizt werden. SWR Luisa Klink

2025 sollen im Killberg IV die ersten Menschen wohnen

Noch bestimmen Bagger das Bild, ab nächstem Jahr sollen auf der Fläche dann aber die ersten Häuser stehen. Bis zu 2.000 Menschen sollen künftig im Hechinger Wohngebiet "Killberg IV" leben. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihr Haus oder ihre Wohnung dann mit Geo- und Solarenergie heizen. Eine andere Heizart ist nicht möglich.

Geothermie wird kritisch gesehen

Geothermie ist eine umstrittene Energiequelle. Prominent in der Debatte um Erdwärme ist vor allem die Stadt Staufen im Breisgau: Vor fünfzehn Jahren wurde dort gebohrt, bis heute sorgen die Bohrungen für Risse und Schäden an den Gebäuden. Das könne in Hechingen nicht passieren, sagt der Leiter der Hechinger Stadtwerke, Markus Friesenbichler. Durch vorausgegangene Probebohrungen wisse man, wie tief man in Hechingen bohren könne, damit nichts passiere.