Entscheidet sich Kartellamt gegen den Verbund der Uniklinika Mannheim-Heidelberg?

Seit Monaten werden die Vorbereitungen für einen Uniklinikverbund zwischen Mannheim und Heidelberg getroffen. Nun droht ein Veto des Bundeskartellamtes. Aus Wettbewerbsgründen.

Eine Fusion der beiden Uniklinika in Heidelberg und Mannheim ist schon länger vom Tisch, dafür wurden in den letzten Monaten die Vorbereitungen getroffen, einen Klinikverbund zu schaffen. Nun berichtet unter anderem die Stuttgarter Zeitung, dass das Bundeskartellamt sein Veto einlegen will.

Laut Bundeskartellamt wäre der Klinikverbund zu groß

Der Plan ist, dass die beiden Uniklinika medizinisch, wissenschaftlich und wirtschaftlich zusammenarbeiten, ohne dabei ihr jeweiliges Profil ganz aufzugeben. Ein Mutter-Tochter-Modell unter Heidelberger Führung soll dieser Verbund sein. Noch sei das Prüfverfahren nicht ganz abgeschlossen, doch die Vorentscheidung sei gefallen. Wegen der Größe des entstehenden Klinikverbunds sehe das Bundeskartellamt keine andere Möglichkeit, als diesen zu untersagen, heißt es in den Medienberichten. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Beteiligten dagegen beim Oberlandesgericht in Düsseldorf Beschwerde einreichen. Oder dass sie eine sogenannte Ministererlaubnis beim Bundeswirtschaftsministerium beantragen.

Stadt Mannheim erwartet die Entscheidung erst Ende Juli

Der Stadt Mannheim ist noch kein Beschluss der Wettbewerbsbehörde bekannt, teilte sie auf SWR-Anfrage mit. Sie erwartet die Entscheidung erst Ende des Monats. Und sie betont, dass der Verbund sich nicht nur auf die Patientenversorgung in der Region auswirken würde, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur medizinischen Spitzenforschung sei.