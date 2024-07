Betrüger im Kreis Biberach in mehreren Pflegeheimen unterwegs

Im Kreis Biberach kommt es derzeit vermehrt zu Betrugsfällen in Pflegeheimen. Falsche Pflegekräfte stehlen dabei mit einer dreisten Masche Wertsachen.

In Pflegeheimen im Kreis Biberach gibt es eine Serie von Betrugsfällen. Dabei gibt sich eine etwa 30-jährige Frau als Pflegerin oder Physiotherapeutin aus und bestiehlt ältere, zum Teil pflegebedürftige Heimbewohner. Die Masche ist laut Polizei immer dieselbe: In weiß gekleidet klingelt die Frau an der Tür eines Altenheims oder einer Wohnresidenz und erschleicht sich das Vertrauen der Bewohner.

Betrüger suchen angeblich nach Medikamenten

Zuletzt passierte so ein Betrug am Dienstagnachmittag in Mittelbiberach. Dort ließ eine pflegebedürftige Seniorin die Frau in ihre Wohnung, heißt es von der Polizei. In diesem Fall sei die Vorgehensweise besonders dreist gewesen: Nach einem Toilettengang der Frau waren noch zwei weitere weiß gekleidete Menschen in der Wohnung und durchsuchten im Beisein der Seniorin Schränke und Schubladen. Die Betrüger gaben an, nach Medikamenten zu suchen. Dabei stahlen sie Schmuck und Bargeld.

Polizei warnt: Keine Fremden in die Wohnung lassen

Ähnliche Fälle gab es im Kreis Biberach bereits in Seniorenresidenzen in Uttenweiler, Ertingen und Langenenslingen. Die Polizei rät, keine Fremden in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei alarmiert werden.