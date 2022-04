per Mail teilen

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche auf eBay Kleinanzeigen. Betroffen sind Verkäufer, die in ihrer Anzeige ihre Handynummer angegeben haben.

Wie funktioniert die neue Betrugsmasche auf eBay Kleinanzeigen?

Die Betrüger melden sich auf Angebote - aber nicht über die Kontakt-Funktion innerhalb von eBay Kleinanzeigen: Sie schreiben die Verkäufer direkt an, die ihre Handynummer mit angegeben haben, gerne auch per WhatsApp, wollen die Ware direkt kaufen und schlagen dann vor, zur Bezahlung die "Sicher Bezahlen"-Funktion von eBay Kleinanzeigen zu nutzen.

Betrug statt sicher bezahlen

Genau wegen dieser "Sicher bezahlen"-Funktion scheint erstmal alles in bester Ordnung zu sein. Doch die Verkäufer bekommen von den Betrügern einen gefälschten Link zu einer Bezahlseite zugeschickt, die der "Sicher bezahlen"-Seite täuschend ähnlich sieht. Dort sollen sie dann ihre Bankdaten eingeben, damit ihnen das Geld direkt auf das Konto überwiesen werden kann. Nur: mit genau diesen Kontodaten räumen die Betrüger dann das Bankkonto leer.

Keine Bankdaten angeben oder Sicherheitsfragen beantworten

Was die neue Betrugsmasche von bisherigen unterscheidet: die Opfer kommen über den Link der Betrüger nicht nur auf die perfekt nachgebaute eBay-Bezahlseite, sie werden dort auch noch von einem Live-Support-Chat begleitet, der sie "an die Hand" nimmt und sicher stellt, dass auch Bestätigungs- und Sicherheits-Abfragen der Bank im Sinne der Betrüger ausgefüllt werden. Dahinter steckt allerdings wieder nur das Ziel, sämtliche Sicherheits-Checks zu umgehen und dem Opfer problemlos das Konto plündern zu können.

Keine Telefonnummer angeben - so schützen Sie sich

Wickeln Sie alles immer ausschließlich auf der Webseite von eBay-Kleinanzeigen ab, geben Sie in Ihrer Anzeige nicht ihre Handynummer an und reagieren Sie niemals auf Links, die Sie von potentiellen Käufern bekommen. Wenn erst einmal Geld von ihrem Konto abgebucht und – meist ins Ausland – überwiesen worden ist, dann liegt die Chance, es zurück zu bekommen, bei so gut wie Null.