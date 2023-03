Schockanruf und Enkeltrick: die wichtigsten Tipps der Polizei

per Mail teilen

Die meisten haben sicherlich schon von den Betrugsmaschen am Telefon gehört, trotzdem gelingt es Täter:innen immer wieder, Menschen in plötzlichen Stresssituationen auszutricksen.

Betrüger nutzen Schockstarre aus

Kriminelle sind kreativ, wenn es darum geht, Geschichten zu erfinden und so ihre Opfer massiv unter Druck zu setzen. Sie täuschen am Telefon eine Notlage vor, geben vor, dass ein Angehöriger in Lebensgefahr sei und fordern Geld oder Wertgegenstände.

7 Tipps zum Umgang mit Schockanrufen Tief durchatmen und versuchen einen klaren Kopf zu bekommen.

Ist die Geschichte wirklich plausibel? In Deutschland muss z. B. für lebensnotwendige medizinische Behandlungen niemals Geld vorgestreckt werden.

Auflegen und versuchen die Person, um die es angeblich geht, telefonisch zu erreichen. Kann die Person nicht erreicht werden, Rücksprache halten mit einer anderen nahestehenden Person.

Wenn ein angeblicher Arzt am Telefon ist: direkt beim entsprechenden Krankenhaus nachhaken (Nummer bitte unbedingt selbst heraussuchen und wählen).

Bei angeblichen Polizeibeamt:innen: am besten nach der Dienststelle fragen, auflegen, selbst die Nummer der Dienststelle heraussuchen und dort nachfragen.

Niemals Geld an Unbekannte übergeben.

Wer einen Betrugsversuch als solchen erkennt: sofort die Polizei rufen – selbst die 110 wählen. Quelle: Polizei Baden-Württemberg

Wie finden Betrüger ihre Opfer?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, nutzen Täter:innen meist Telefonbücher, die sie nach "alt klingenden" Vornamen auswerten. Aus Callcenter ähnlichen Umgebungen werden dann massenweise potenzielle Opfer angerufen.

Die aufgetischten Geschichten und angegeben Situationen (z. B. Sohn oder Tochter im passenden Alter, beschriebenes Lebensumfeld etc.) würden zwar nur bei wenigen Angerufenen passen, trotzdem lohne sich der Aufwand für die Täter:innen, wenn nur ein kleiner Prozentsatz zum Erfolg führt.

Schwerwiegende Folgen für Betrugsopfer

Nach Angaben der Polizei Baden-Württemberg, verursachen die Betrüger:innen mit ihren Methoden einen hohen finanziellen Schaden. Zudem wiegen auch die psychischen Folgen der Tat bei vielen Opfern besonders schwer.

So viel wurde in den letzten Jahren in Baden-Württemberg betrogen: Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter": Waren es 2018 noch keine Betrugsversuche aus dem Ausland, so kamen laut Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg die meisten aus dem Ausland (9.194). Insgesamt wurden 2022 in Baden-Württemberg 11.141 Fälle registriert, davon gelangen 488, die einen Vermögensschaden von fast 9,4 Mio. Euro ausmachten. Beim Betrug mit Enkeltrick und Schockanruf wurden ebenfalls 2018 noch keine Fälle aus dem Ausland registriert. Danach stieg die Zahl aber kontinuierlich an. Inzwischen kommen die meisten Anrufe zu diesen beiden Betrugsmaschen aus dem Ausland. 2022 waren das laut LKA 5.862 und 1.546 Betrugsanrufe aus dem Inland. Dabei wurden insgesamt 518 Fälle vollendet und verursachten einen Schaden von 11,28 Mio. Euro. 2021 wurde insgesamt durch 210 vollendete Betrugsfälle mit Enkeltrick und Schockanruf ein Schaden von fast 5 Mio. Euro verursacht.

Polizei: über Betrugsmaschen aufklären und sensibilisieren