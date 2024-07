per Mail teilen

Eine gute Nachricht für alle Urlauber: Die Schweizer haben ihre A13, die von den Wassermassen unterspült worden war nun doch schneller repariert als gedacht.

Ab Freitagmorgen um 5 Uhr soll der Verkehr auf der Schweizer Autobahn 13, der Bernardino-Route, wieder rollen. Zumindest auf einem Fahrstreifen in jede Richtung. Das teilte das Schweizer Bundesamt für Straßen (ASTRA) am Mittwoch auf SWR-Anfrage mit. Vor eineinhalb Wochen war die Autobahn durch schwere Unwetter auf einer Strecke von rund 200 Metern zerstört worden. Ein Bach war über die Ufer getreten, die Wassermassen hatten die Fahrbahn weggespült.

Der Urlaubsverkehr naht: Gibt es auf der San-Bernardino-Route jetzt weniger Stau?

Da die A13 neben dem Gotthard-Tunnel die zweitwichtigste Nord-Südverbindung durch die Schweiz ist, liefen die Reparaturarbeiten mit bis zu zehn Baggern auf Hochtouren – nun klappt die Wiedereröffnung sogar früher als gedacht.

Vorerst einspurig in beide Richtungen soll die Strecke nun laut ASTRA am Freitag wieder geöffnet werden. Mitte Juli rechne man mit dem meisten Reiseverkehr Richtung Süden, sodass es auch trotz der Öffnung zu mehr Staus als 2023 kommen könne. Eine Entlastung für die Route über die A2 am Gotthard sei die Öffnung aber auf jeden Fall.

Der Fluss hatte die Straße im Schweizer Lostallo völlig zerstört SWR Schweizer Bundesamt für Strassen ASTRA

Reduziertes Tempo und einspurig über die A13 in den Süden

Die provisorische, einspurige Lösung hat eine geringere Kapazität. Auch durch die vorrübergehend reduzierte Höchstgeschwindigkeit auf 60 bis 80 km/h geht es dort langsamer voran als normalerweise.

Laut ASTRA soll die A13 voraussichtlich erst Ende des Jahres komplett wiederhergestellt sein.