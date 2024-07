In Crailsheim wird das neue Logistikzentrum der Firma BÜRGER eingeweiht. Schneller und nachhaltiger soll es sein, das Großprojekt - und auch die Stadtwerke profitieren davon.

Schon im Sommer 2020 war der Spatenstich, jetzt ist es fertiggestellt: Das neue BÜRGER-Logistikzentrum in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wird am Dienstag in Betrieb genommen. Und es ist nicht irgendein Projekt für den Teigwarenspezialisten: Mit 57 Millionen Euro ist es die größte Einzelinvestition in der 90-jährigen Firmengeschichte, heißt es.

Abwärme soll das Crailsheimer Hallenbad beheizen

Mit dem neuen Zentrum will man der hohen Nachfrage nach den Produkten gerecht werden - insbesondere nach Maultaschen, so Inhaber Martin Bihlmaier. Denn durch das neue Gebäude soll dreimal so viel gelagert und auch dreimal so viel verladen werden können wie bisher.

Zu dem neuen Logistikzentrum gehört dann auch eine neue Kältezentrale. Sie soll nach Firmenangaben zu den modernsten in ganz Europa gehören und eine Leistung von umgerechnet rund 24.000 Kühlschränken haben. Und wie auch bei einem Kühlschrank: Das Kühlen der Ware erzeugt Abwärme. Einen Teil davon nutzt das Unternehmen selbst, der Rest soll ab 2025 zwei Drittel des Wärmebedarfs im neuen Hallenbad in Crailsheim decken.

Die neue Kältezentrale liefert einen Teil der Abwärme direkt an die Stadtwerke Crailsheim. SWR

Das Unternehmen muss die überschüssige Abwärme so nicht aufwendig und kostenintensiv herunterkühlen, sondern kann sie direkt an die Stadtwerke Crailsheim abgeben. Außerdem soll die Kühlzentrale dem Unternehmen zufolge auch besonders nachhaltig sein. So könnten im Vergleich zu herkömmlichen Kälteanlagen jährlich bis zu 100.000 Badewannen voll Frischwasser eingespart werden.