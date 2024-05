Das Lied, das auf Sylt und an anderen Orten mit rassistischen Grölereien umgetextet wurde, wird beim Wasen 2024 nicht gespielt - auch nicht beim Fanfest der Euro 2024 in Stuttgart.

Kein "L'Amour Toujours" von Gigi D'Agostino auf dem Wasen 2024 oder beim Fußball-Fanfest zur Fußball-EM in Stuttgart. Das hat Andreas Kroll, Geschäftsführer der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, dem SWR am Montag bestätigt. "Das ist relativ schnell und einfach und klar zu entscheiden, weil wir letztendlich die Sylter Verhältnisse nicht hier in Stuttgart haben wollen."

Rassismus auf Sylt: Stuttgart will keine Nachahmer

Das Lied war zuletzt - wie beispielsweise in einem Lokal in Sylt - umgetextet und für rassistische Parolen missbraucht worden. Andreas Kroll von in.Stuttgart befürchtet, dass das Lied Nachahmer fände, wenn man so eine Situation provozieren würde. "Es geht darum, Menschen nicht zu motivieren, in einer tumben und gegebenenfalls angetrunkenen Weise mitzugrölen."

Lied-Verbot auch auf dem Oktoberfest in München

Auch die Veranstalter der Wiesn in München hatten am Montag angekündigt, das Lied beim Oktoberfest zu verbieten. "Weder im Zelt noch sonst irgendwo" solle das Lied auf der Wiesn gespielt werden, hieß es.

Für das Volkfest 2024 auf dem Wasen in Stuttgart müssen die Veranstalter laut Andreas Kroll noch "im Einzelnen" mit den Festwirten reden. Kroll rechnet aber damit, dass diese einverstanden sind. "Weil die letztendlich auch sehr lösungsorientiert sind und in dieser Richtung mit uns einer Meinung sein werden."