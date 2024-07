Sind Rückzahlungsforderungen von Corona-Hilfen rechtswidrig? Musterverfahren in Freiburg

Ein Schock für Unternehmen: Einige Corona-Hilfen sollten plötzlich zurückgezahlt werden. Am Mittwoch beginnt ein Musterverfahren in Freiburg, dass die Rechtmäßigkeit der Rückzahlungsaufforderungen prüfen soll.

Unbürokratische Unterstützung - so war das Versprechen für die Corona-Hilfen, die während der Pandemie an Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler in finanziellen Nöten ausgezahlt werden sollten. Allein in Baden-Württemberg haben vor allem kleinere und mittlere Unternehmen in über 250.000 Fällen Corona-Hilfen des Bundes in Anspruch genommen.

Plötzliche Rückzahlungsforderungen im vergangenen Jahr

Doch das Ganze sollte ein Nachspiel haben: Im vergangenen Jahr hatte das Land mehr als 60 000 Selbstständige und Kleinunternehmen angeschrieben, sich wegen einer möglichen Rückzahlung der Soforthilfen zu melden. Sie sollten nachweisen, ob die Einnahmeausfälle auch wirklich so hoch waren, wie damals während der Lockdowns geschätzt. Gegen diese Bescheide gingen eine dreistellige Zahl von Klagen bei den Verwaltungsgerichten in Baden-Württemberg ein – Tendenz steigend. Nun wird am Verwaltungsgericht Freiburg erstmalig geprüft: Waren die Bescheide der L-Bank in Sachen Rückzahlung der Corona-Hilfen rechtswidrig?

Musterverfahren soll Bescheide prüfen

Darum geht es am Mittwoch beim Verwaltungsgericht Freiburg in einem Musterverfahren. Denn: Die Bescheide wurden wohl tausendfach und standardisiert verschickt - Alle haben also dasselbe Schreiben bekommen. Jetzt muss geklärt werden, ob das rechtens war. Denn in Baden-Württemberg gibt es noch keine Rechtsprechung zur Rückzahlung von Corona-Soforthilfen.

Rückzahlungsbescheide wurden standardisiert verschickt

Verschiedene Verwaltungsgerichte in Baden-Württemberg, darunter Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Sigmaringen sind inzwischen mit den Klagen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Corona-Soforthilfen beschäftigt. In Freiburg beginnt am Mittwoch das Musterverfahren. Dabei werden einige Klagen aus Freiburg gegen die Landeskreditbank Baden-Württemberg wegen der Rückforderung von Corona-Soforthilfe exemplarisch verhandelt, um rechtliche Grundsätze zu Rückzahlungsmöglichkeiten zu klären.

Nach dem Termin werden wir klarer sehen, wo die besten Erfolgsaussichten bestehen.

Da es bisher noch keine Rechtssprechung zum Thema gibt, sind die Erfolgsaussichten der Klagen gegen die Rückzahlungsbescheide schwer vorherzusagen. Laut der im Prozess beteiligten Anwältin Christina Oberdorfer gibt es viele Argumente, die gegen die Rechtmäßigkeit der Bescheide der L-Bank sprechen. Nichtsdestotrotz könnten erst Urteile in Gerichtsprozessen für Rechtssicherheit sorgen. Das Verfahren soll für mehr Klarheit in der Sache sorgen und auch grundsätzliche Punkte in Fragen der Rechtmäßigkeit von Widerrufs- und Erstattungsbescheiden diskutieren.