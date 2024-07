Grüne und CDU wollten Baden-Württemberg zum Klimaschutzland Nummer eins machen. Und schraubten die Klimaziele nach oben. Doch die sind in weite Ferne gerückt.

Baden-Württemberg wird seine Klimaziele nach einer aktuellen Prognose führender Umweltforscher deutlich verfehlen. Grund für das vorausgesagte Scheitern sind demnach vor allem die immer noch viel zu hohen CO2-Emissionen im Verkehr und in der Landwirtschaft, die nur sehr langsam sinken. Die Studie für das Landesumweltministerium, an der das Fraunhofer-Institut in Karlsruhe und das Öko-Institut in Freiburg mitgearbeitet haben, liegt dem SWR vor.

Damit droht die baden-württembergische Landesregierung aus Grünen und CDU ihr zentrales Politikziel zu verpassen. Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg sieht vor, dass die Regierung innerhalb von vier Monaten ein Maßnahmenpaket auflegen muss, sollte sie nicht auf dem richtigen Pfad zu den Klimazielen sein.

BW sollte "Klimaschutzland Nummer eins" werden

Die Koalition hatte sich im Koalitionsvertrag von 2021 vorgenommen, Baden-Württemberg zum Klimaschutzland Nummer eins zu machen. Dafür sollte es bis 2030 ein Minus von zwei Drittel der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 geben. Dass dies schwierig werden dürfte, wurde neulich schon klar, als das Statistische Landesamt die Emissionszahlen für 2023 veröffentlichte. Demnach dürfte 2030 nur noch knapp die Hälfte der Emissionen von 2023 ausgestoßen werden. Noch weiter entfernt scheint das andere ehrgeizige Ziel: Bis 2040 sollte Baden-Württemberg klimaneutral sein - fünf Jahre früher als der Bund.

Schleppender Umstieg auf E-Autos und Bahn

Nach dem sogenannten Projektionsbericht der Wissenschaftler wird im Autoland Baden-Württemberg die angestrebte Senkung des CO2-Ausstoßes von 55 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990 bei weitem verpasst. Demnach sinken die Werte nur um 32 Prozent. Von der sogenannten Netto-Null beim CO2-Ausstoß im Jahr 2040 ist Baden-Württemberg im Sektor Verkehr ebenfalls deutlich entfernt. Die Expertinnen und Experten erwarten bis dahin ein Minus von 67 Prozent im Vergleich zu 1990, was viel zu wenig wäre.

Als Grund wird vor allem genannt, dass der Umstieg auf E-Autos zu schleppend verläuft. Von knapp 7 Millionen Autos in Baden-Württemberg fahren etwa 240.000 rein elektrisch - das sind 3 Prozent, wie aus einer Auswertung des Landes mit Stand April dieses Jahres hervorgeht. Zudem stiegen zu wenig Menschen vom Auto auf die Bahn um, weil diese angesichts des Sanierungstaus nicht attraktiv genug sei. Der Verkehr ist so wichtig für den Klimaschutz, weil der Verkehr in Baden-Württemberg für knapp ein Drittel der Treibhausgase verantwortlich ist.

Großer Hebel: Job-Ticket und Gratis-Parkplätze verknappen

Um gegenzusteuern, müssten aus Sicht der Experten mehr Angebote gemacht werden, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Weg zu ihrem Job auf Busse und Bahnen umsteigen. Dies sei ein ähnlich großer Hebel wie die Verknappung von kostenfreien Parkplätzen in Innenstädten. Dagegen hätten Tempo 30 im Ort und die Ausweitung der Lkw-Maut nur "geringe Zusatzwirkung" für den Klimaschutz.

Zu viele Tiere, zu wenig Ökolandbau

Auch die Landwirtschaft bleibt in dieser Hinsicht ein Sorgenkind. Eigentlich sollte der Agrarbereich bis 2030 39 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen im Vergleich zu 1990 - laut den Experten werden es 2030 aber nur 30 Prozent sein. Was noch schwerer ins Gewicht fällt: Auch bis 2040 soll der Wert sich kaum verbessern - auf nur 34 Prozent.

Als größtes Problem sehen die Wissenschaftler den unverändert großen Tierbestand an - weil die Menschen weiter relativ viel Fleisch essen. Die Tierhaltung ist demnach für fast zwei Drittel der Emissionen in der Landwirtschaft verantwortlich. Hinzu kommt: Nur etwa jeder achte Bauernhof in Baden-Württemberg ist ein Bio-Betrieb.

Kohleausstieg schon 2028? Davon hängt für den Klimaschutz viel ab

Mit einigen Fragezeichen ist die Voraussage bei der Energiewirtschaft behaftet. Viel hängt davon ab, wann Deutschland beziehungsweise Baden-Württemberg aus der Kohlekraft aussteigt. Zuletzt hatte der Karlsruher Energiekonzern EnBW angekündigt, schon 2028 komplett aus der Kohle aussteigt. Die EnBW gehört fast zur Hälfte dem Land Baden-Württemberg. Bei dem Szenario dürfte der CO2-Ausstoß der Energiewirtschaft deutlich besser aussehen.

Momentan rechnen die Experten noch damit, dass das Klimaziel für 2030 knapp verfehlt wird. Grund dafür ist auch, dass in Karlsruhe die bundesweit größte Erdölraffinerie steht. Der Industriesektor verfehlt sein Klimaziel laut der Projektion für 2030 ebenfalls knapp. Auch bis 2040 wird nur wenig Verbesserung erwartet.

Positiv entwickelt sich nach Ansicht der Umweltforscher die Lage beim Gebäudebestand. Hier wird das Klimaziel für 2030 knapp übertroffen. Hier wird erwartet, dass deutlich mehr Menschen ökologisch heizen. Noch besser sieht es in der Abfallwirtschaft aus. Hier gehen die Experten davon, dass das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreicht wird.