Am Wochenende ist die A8 bei Pforzheim, im Bereich der Enztalquerung, in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Wichtige Infos zur Dauer und den Umleitungen finden Sie hier!

Neben der A8 ist am Wochenende, 12. bis 15. Juli 2024, auch noch die B10 bei Pforzheim von der Sperrung betroffen. Die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe ist laut der Autobahn GmbH Südwest befahrbar. Hier die detaillierten Infos:

A8 und B10: Welche Abschnitte sind wie lange gesperrt?

Sperrung A8: Die Vollsperrung betrifft den Streckenabschnitt der Enztalquerung zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart.

Dauer: Die Sperrung des Abschnitts auf der A8 dauert von Freitagabend, 12. Juli, um 22:00 Uhr bis Montagmorgen, 15. Juli, um 5:00 Uhr.

Sperrung B10: Die Bundesstraße ist zwischen Pforzheim-Eutingen und Niefern-Öschelbronn komplett gesperrt.

Dauer: Die B10 und die Anschlussstelle Pforzheim-Ost sind ab Freitagabend, 12. Juli, schon ab etwa 20:00 Uhr gesperrt. Das Ende der Sperrung ist für Montagmorgen, 15. Juli, um ca. 5:00 Uhr geplant.

Sperrung A8 und B10: Umleitungen für das Wochenende

Der Fernverkehr wird zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Walldorf über die A81 und A6 umgeleitet.

Der Regionalverkehr wird über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken U7a und U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 geleitet.

Die Umleitung für die B10 verläuft in beide Richtungen über Niefern-Vorort und Pforzheim-Eutingen.

Unser Appell: Bitte nicht aufs Navi hören, sondern den ausgeschilderten Umleitungsstrecken folgen.

Für den sechsspurigen Ausbau der A8 bei Pforzheim muss die Autobahn gesperrt werden. SWR Laura Bisch

Warum wird die Autobahn A8 bei Pforzheim gesperrt?

Die Sperrung ist Teil des rund fünf Kilometer langen sechsstreifigen Ausbaus der A8 bei Pforzheim - der Enztalquerung. Jetzt am Wochenende finden Abbrucharbeiten an zwei Brücken statt: der Enzbrücke und der B10-Brücke in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Bestandsbrücken werden laut Autobahn GmbH nicht gesprengt, sondern zurückgebaut.

Das Ende des Ausbaus der A8 ist für das Jahr 2027 geplant. Derzeit würden die Arbeiten gut im Zeitplan liegen, so Tobias Jäger von der Autobahn GmbH Südwest.