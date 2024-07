Ein 63-Jähriger in Albstadt-Lautlingen (Zollernalbkreis) hat mehrere Familienmitglieder und sich selbst erschossen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und spricht von Suizid.

Am Tag nach den tödlichen Schüssen in Albstadt-Lautlingen versucht die Polizei die genauen Umstände zu klären. Die Menschen sind fassungslos und haben sich in ihre Häuser zurückgezogen. Die Polizei hat ihnen geraten keine Auskünfte zu geben. Ein 63-jähriger Mann hat am Sonntag in Albstadt-Lautlingen seine 84-jährige Schwiegermutter, seinen 24-jährigen Sohn und sich selbst erschossen.

Auch seine 26-jährige Tochter und seine 59-jährige Frau sind mit Schussverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Beide sind schwer verletzt und werden weiterhin behandelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde von den Einsatzkräften tot im Garten des Hauses gefunden. Laut Polizei hat er sich nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Schusswaffe selbst tödliche Verletzungen zugefügt.

Hat der Hobbyjäger die Waffen legal besessen?

Nach dem Tötungsdelikt ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Gegen 12.30 Uhr hatten am Sonntag mehrere Anwohner in Lautlingen über Notruf Schüsse im Bereich eines Privatgrundstücks gemeldet.

Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen liegen der Polizei auch am Montag noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie sich die Tat abgespielt hat und warum der Schütze auf seine Familienmitglieder geschossen hat.

Ob bei der Tat eine oder mehrere Schusswaffen verwendet wurden, und ob der 63-Jährige sie als Hobbyjäger legal besessen hat, klärt die Polizei ebenfalls. Dass der Fall vor Gericht landen wird, davon ist laut Staatsanwaltschaft im Moment nicht auszugehen. Der mutmaßliche Täter sei tot und nach jetzigem Kenntnisstand sei niemand Weiteres an der Tat beteiligt gewesen.

Landesjagdverband veröffentlicht Statement

Der Landesjagdverband Baden-Württemberg hat bereits am Sonntag ein Statement zu den Ereignissen in Albstadt-Lautlingen veröffentlicht: "Die Ereignisse in Albstadt-Lautlingen, Baden-Württemberg, machen uns fassungslos. Nach Medienberichten soll es sich um eine Beziehungstat eines Jägers handeln. Mehr Erkenntnisse liegen uns derzeit nicht vor. Jetzt gilt es, die Untersuchungsergebnisse der ermittelnden Behörden abzuwarten. Spekulationen verbieten sich angesichts der menschlichen Tragödie. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen."