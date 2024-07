Teils heftige Gewitter zogen am Montagabend über Teile von Baden-Württemberg. In Freiburg musste eine S-Bahn geräumt werden, in Mosbach wurden Straßen überflutet.

An vielen Orten in Baden-Württemberg hat am Montagabend eine Unwetterfront Schäden verursacht. Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Unwetterwarnungen jedoch wieder aufgehoben. Allein in Freiburg musste die Feuerwehr 35 Mal ausrücken. Hauptsächlich habe es sich dabei um abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume gehandelt, teilte ein Sprecher mit. Demnach seien keine Menschen verletzt worden. In einem Fall blockierte ein umgestürzter Baum einen Zug der Breisgau S-Bahn. 48 Menschen wurden aus der Bahn geholt und mit Taxis an die geplanten Haltestellen gebracht. Unwetterschäden in Teilen des Landes Weitere Schäden gab es auch in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis. Dort seien Bäume umgestürzt und Keller vollgelaufen, so der dortige Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr auf SWR-Anfrage. Bis 22 Uhr hatte die Leitstelle rund 50 Einsätze zu koordinieren. Die meisten Einsätze seien im Stadtgebiet der Kreisstadt gewesen, so Kirschenlohr weiter, sowie in Obrigheim, Neckarelz und Haßmersheim. Knapp 100 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen. Auch Straßen sollen überflutet worden sein. Video- und Bild-Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zeigen enorme Regenmassen. Auf einem Video ist ein überfluteter Straßenzug zu sehen. Auch in den Gemeinden Obrigheim und Haßmersheim regnete es stark. Facebook-Video zeigt eine überflutete Straße in Mosbach Rest der Woche meist freundlich Nach dem holprigen Wochenstart sollen die kommenden Tage meist freundlich und trocken bleiben. Am Dienstag erwarten die Meteorologen einen Mix aus Sonne und Wolken bei 20 Grad im Bergland und 26 Grad bei Mannheim und Heidelberg. Lokal seien ein paar Regentropfen möglich. Heiter weiter geht es am Mittwoch bei oft sonnigem und trockenem Wetter. Die Temperaturen erreichen in höheren Lagen 22 Grad, im Rest des Landes sind sogar 25 bis 29 Grad möglich. Das aktuelle Wetter für Baden-Württemberg gibt es immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend gibt es hier: Video herunterladen (37,6 MB | MP4)