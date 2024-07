Schwere Unwetter sind über BW gezogen. Betroffen waren vor allem der Kreis Ludwigsburg, der Rems-Murr-Kreis und der Kreis Calw - ein Kind wurde durch einen umstürzenden Baum verletzt.

Am Freitag sind schwere Unwetter über Teile von Baden-Württemberg gezogen. Besonders betroffen waren der Kreis Ludwigsburg, der Rems-Murr-Kreis und der Kreis Calw. Für die Regierungsbezirke Tübingen und Stuttgart warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin vor schwerem Gewitter. In Friedrichshafen brennt nach einem Blitzeinschlag ein Mehrfamilienhaus mit rund 40 Bewohnern, genauere Informationen sind noch nicht bekannt.

Kind von umstürzendem Baum verletzt

Im Landkreis Calw hat es am Nachmittag ein heftiges Gewitter gegeben. Straßen wurden überspült und Dächer durch Hagel beschädigt. Laut Feuerwehr hat das Gewitter vor allem in der Stadt Calw und den umliegenden Gemeinden Althengstett und Bad Liebenzell Spuren hinterlassen. Keller sind vollgelaufen, eine Straße am Busbahnhof in Calw wurde überspült. Durch Sturmböen sind in der ganzen Region Bäume umgestürzt.

In Ostelsheim (Kreis Calw) wurde ein Kind von einem umstürzenden Baum getroffen und verletzt. Wie schwer ist noch unklar. Weitere Bäume, die wohl teilweise auf fahrende Autos gestürtzt sind, verletzten nach ersten Erkenntnissen niemanden. In Bad Liebenzell wurden einige Ziegeldächer so stark vom Hagel beschädigt wurden, dass sie noch am Abend provisorisch geflickt werden mussten, um weitere Schäden durch Regen zu vermeiden.

Das Gewitter hat Spuren hinterlassen: Keller sind vollgelaufen, eine Straße am Busbahnhof in Calw wurde überspült. privat Bild in Detailansicht öffnen Eine Straße im Kreis Calw ist so von Hagel bedeckt, dass es fast wie Schnee aussieht. privat Bild in Detailansicht öffnen

Zahlreiche Einsätze der Feuerwehr im Kreis Ludwigsburg

Das Unwetter am Nachmittag hat mit Hagel und Starkregen in der Region Stuttgart vor allem den Kreis Ludwigsburg gestreift. Nach Auskunft des Landratsamtes Ludwigsburg hat es am Nachmittag 20 bis 30 Einsätze von Rettungskräften gegeben - vor allem wegen umgeknickter Bäume und vollgelaufener Keller. Auch einige Straßen und Unterführungen seien überflutet worden. Insgesamt wurde die Lage bislang aber als nicht dramatisch eingeschätzt.

Auch über den Rems-Murr-Kreis zogen am späten Nachmittag Hagelschauer mit Hagelkörnern von mehreren Zentimetern Durchmesser.

Mehrere Zentimeter groß sind die Hagelkörner, die in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) zu Boden gefallen sind. SWR SWR/Stefan Orner

Im Main-Tauber-Kreis gab es bereits am Freitagmorgen starke Regenfälle. Zu Schäden ist es laut Polizei aber nicht gekommen. Zuvor hatten die Unwetter im Kreis Sigmaringen am Donnerstagabend für Verwüstungen gesorgt.

Unwetter: Wo sie genau hinziehen, lässt sich schwer sagen

Aber auch in anderen Gebieten Baden-Württembergs werden am Freitag viele Schauer und mancherorts schwere Gewitter erwartet. Wo genau die Unwetter hinziehen, lasse sich jedoch nicht festlegen. "Richtig sicher kann man sich in keinem Gebiet sein", sagt SWR-Wetterexperte Gernot Schütz.

Freundliches Wetter am Wochenende

Das Wochenende in Baden-Württemberg soll freundlich und trocken werden. Die Temperaturen reichen am Samstag bis 24 Grad und am Sonntag bis 27 Grad. Ab Montagnachmittag soll es dann wieder verstärkte Unwettergefahr geben.