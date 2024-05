Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:04 Uhr Erneut Gefahr von Unwettern - Hochwasser möglich In einigen Teilen Baden-Württembergs hat es gestern Abend ordentlich geregnet, vor allem im Allgäu und am Bodensee berichteten einige meiner Kolleginnen und Kollegen von Platzregen, glücklicherweise blieben größere Schäden aber aus. Allerdings ist damit die Gefahr nicht gebannt, für die nächsten Tage ist Dauerregen und Hochwassergefahr vorausgesagt. Bereits heute Abend könnte es laut Deutschem Wetterdienst in vielen Teilen Baden-Württembergs soweit sein, die Behörden haben vor wenigen Minuten eine Vorwarnung veröffentlicht, wonach es von heute Abend bis morgen Vormittag zu Unwettern mit über 40 Litern pro Quadratmeter Regen kommen kann, lokal könnten es sogar über 70 Liter werden. Das klingt, zugegeben, noch alles sehr vage. Allerdings muss man dazu wissen, dass es schwierig ist, kleinräumige und kurzfristige Warnung vor Starkregen mit Überschwemmungen präzise vorherzusagen. SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke erklärt hier im Video von Dienstag, wieso das so ist: Video herunterladen (52,7 MB | MP4)

6:02 Uhr Sexueller Missbrauch in Vaihingen: Polizei prüft auch ältere Fälle Nachdem ein Unbekannter in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) im Ortsteil Kleinglattbach am Montag ein achtjähriges Mädchen auf dem Gelände einer Schule sexuell missbraucht haben soll, prüft die Polizei nun Zusammenhänge mit zwei ähnlichen Fällen im selben Ortsteil. Diese Fälle liegen etwa vier Wochen zurück, wie Steffen Grabenstein vom Polizeipräsidium Ludwigsburg dem SWR bestätigte. Damals habe ein Unbekannter Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren auf sexuell anzügliche Weise angesprochen und in einem Fall auch berührt. Nach dem Vorfall am Montag werden das Kind und die Familie von Schulsozialarbeitern betreut, in der Schule selbst sind laut Schulamt Lehrkräfte sensibilisiert, "je nach Bedarf, einen solchen Vorfall im Unterricht aufzuarbeiten und die Kinder zu stärken, sich - wenn möglich - derartigen Situationen zu entziehen und sich Hilfe zu holen". Video herunterladen (11,3 MB | MP4)