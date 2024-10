Die Riedbahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt wird seit Sommer saniert. Die Strecke bleibt noch bis Mitte Dezember gesperrt. Die Arbeiten verliefen planmäßig, so die Bahn.

Die Riedbahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt wird seit Mitte Juli von der Deutschen Bahn instand gesetzt. Mitte Dezember soll das Projekt abgeschlossen sein.

In Mannheim liegen fünf Bahnhöfe an der Sanierungsstrecke. Bahn und Stadt betonten bei einem Ortstermin: Alle Arbeiten liegen im Zeitplan, ab 14. Dezember sollen die Züge wieder rollen.

Videoüberwachung an Mannheimer Bahnhöfen?

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) zeigte sich sehr zufrieden mit dem Fortschritt und lobte die Kommunikation zwischen Bahn und Stadt. Er wünscht sich allerdings mehr Videoüberwachung - gerade an schlecht einsichtigen Bahnhöfen wie in der Neckarstadt. Das könne für mehr Sicherheit sorgen und so noch mehr Menschen zum Bahnfahren animieren, so Specht.

Viel Lob am Donnerstag für das Projekt "Riedbahnsanierung" von allen Seiten, darunter Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) sowie MdB Matthias Gastel (Grüne). SWR

Riedbahn-Sanierung erstes Projekt von vielen bei der Bahn

Innerhalb weniger Monate wird die 70 Kilometer lange Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim modernisiert und ist dabei voll gesperrt. In den kommenden drei Jahren sind 14 weitere Projekte dieser Art geplant.

Wir verdoppeln im nächsten Jahr das Geld, was in die Schiene geht.

An der Finanzierung soll es nicht scheitern, erklärt Matthias Gastel, der für die Grünen im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags sitzt. Es seien 18 Milliarden Euro für das Jahr 2025 vorgesehen.