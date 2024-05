Nach mehreren Vorfällen am Montag fahndet die Polizei nach einem unbekannten Mann, der in Vaihingen an der Enz ein Mädchen missbraucht und weitere Mädchen angesprochen haben soll.

Ein unbekannter Mann soll in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ein Mädchen missbraucht haben. Der Täter soll die Achtjährige am Montag nach dem Überqueren eines Schulhofs angesprochen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben, wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Das Mädchen konnte in der Folge wegrennen, der Tatverdächtige floh. Nach Missbrauch: Weitere Mädchen angesprochen Mutmaßlich derselbe Mann soll den Polizeiangaben zufolge kurze Zeit später auch zwei zwölfjährige Mädchen sexuell anstößig im Bereich eines Einkaufsmarktes angesprochen haben. Die beiden rannten weg. Laut Polizei ist der flüchtige Mann zwischen 20 und 30 Jahre alt, hat braune Haare und soll eine Regenjacke getragen haben. Er soll zumindest beim zweiten Vorfall einen roten Rucksack dabei gehabt haben. Bei dem ersten Vorfall auf dem Schulhof soll der Mann ein Fahrrad geschoben haben, zu dem bislang keine weiteren Erkenntnisse vorliegen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können.