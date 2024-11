per Mail teilen

Mehrere Haushalte und Firmen rund um Heilbronn waren am Donnerstag vom Internet und der Telefonleitung getrennt. Der Grund war laut der Telekom ein beschädigtes Glasfaserkabel.

Am Donnerstagvormittag waren Kunden der Telekom in Brackenheim, Heilbronn und Lauffen (alle Kreis Heilbronn) stellenweise für mehrere Stunden vom Internet und Telefon abgeschnitten. Auch Unternehmen waren betroffen. Ein kaputtes Glasfaserkabel soll die Ursache gewesen sein, wie die Telekom auf Anfrage mitteilte. Am Mittag wurde die betroffene Stelle freigelegt und mit den Reparaturarbeiten begonnen. Gegen 15:30 Uhr war die Störung laut dem Betreiber behoben. Das Mobilfunknetz sei nicht betroffen gewesen, wie es hieß.

Erst im September waren 1.200 Vodafone Kunden betroffen

In großen Teilen des Main-Tauber-Kreises war erst im September das Vodafone-Mobilfunknetz gestört. Rund 1.200 Kundinnen und Kunden waren davon betroffen. Bis die Störung behoben wurde, vergingen drei Tage. Der Auslöser damals war ebenfalls ein beschädigtes Glasfaserkabel. Dieses wurde bei Bauarbeiten einer anderen Firma beschädigt.

Mögliche Ansprüche auf Ausgleichszahlungen seien im Telekommunikationsgesetz und in den einzelnen Kundenverträgen geregelt, wie der Betreiber damals mitteilte.