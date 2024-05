Starkregen und Hagel sorgen für Überschwemmungen in Südbaden

Unwetter und Starkregen haben in Südbaden am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag für Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.

Das Unwetter zog am Mittwochabend mit lautem Donnergrollen und Blitzen über Südbaden hinweg. Die Polizei meldet einige wenige Einsätze wegen umgefallener Bäume und unterspülter Brückenunterführungen. Es kam zu kleineren Sachschäden, verletzte Personen gab es nach Angaben der Polizei nicht. Region Freiburg kommt glimpflich davon Im Landkreis Emmendingen sorgte der Starkregen auf einigen Sportplätzen binnen kürzester Zeit für starke Überschwemmungen. In Mengen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) standen Straßen und einige Keller unter Wasser. In Waltershofen und Umkirch nahe Freiburg sorgte ein starker Hagelschauer für eine weiße Hageldecke auf den Straßen. Auch im Ortenaukreis meldete die Polizei vollgelaufene Keller und weitere kleinere Einsätze. Dauerregen am Wochenende vorhergesagt In den nächsten Tagen soll es weiterhin viel regnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag in Teilen Baden-Württembergs sogar vor Hochwasser. Konkrete Warnungen könnte es im Laufe des Donnerstags geben.