Fitnessstudio für Hunde in Teningen: Sitz, lauf, schwitz

Aquafitness, Laufband, Stepper: Was Menschen fit hält, soll auch Hunden zu mehr Muckis verhelfen. In einem Fitnessstudio in Teningen können sie sich zu besserer Fitness hecheln.

Sport ist auch für Hunde wichtig: Ausdauer und gute Muskulatur machen das Hundeleben leichter. Das Laki Dog House in Teningen (Landkreis Emmendingen) bietet auf 1.300 Quadratmetern alles, was das sportliche Hundeherz begehrt. Fit mit Gymnastikball und Gewichts-Manschetten "Kingsley! Hallo Bubi!" Labradoodle Kingsley wedelt kräftig mit dem Schwanz und scheint zu sagen: "Endlich wieder Training bei Steffi!" "Er ist unser Streberle", lacht Trainerin und Physiotherapeutin Stefanie Lakins. Auch Schäferhündin Lexa lässt sich bereitwillig die Gewichts-Manschetten anlegen und steigt entschlossen aufs Laufband. Bei Stefanie Lakins trainieren Hunde zur Profilaxe, Verbesserung der Ausdauer oder zum Muskelerhalt. Sport hilft Hund mit Arthrose Seit zwei Jahren betreibt Stefanie Lakins das Hunde-Fitnesscenter. Alles begann, als ihr eigener Hund - Dobermann Zeus - schwer krank wurde. Seine Arthrose-Erkrankung ist bei Dobermännern typisch. Sein Rückgrat drohte zu verknöchern, da half nur noch Sport. Stefanie Lakins kündigte ihren Job und ließ sich drei Jahre lang zur Hundephysiotherapeutin und Hundefitnesstrainerin ausbilden. So konnte sie Zeus helfen, aber auch zahlreiche andere Hunde aus der ganzen Region profitieren von ihrem Wissen. Aquafitness gegen Schmerzen Spaniel Jeannie kommt auch regelmäßig zum Auspowern. Die betagte Hundedame hat Arthritis, jeder Schritt schmerzt, Aquafitness hilft. Stefanie Lakins hebt Jeannie auf das Unterwasser-Laufband und lacht: "Ich habe das Wasser extra aufgeheizt auf 30 Grad!" Jeannie bewegt sich nur, wenn sie sich wohlfühlt. Und sie braucht Bewegung, erklärt Stefanie Lakins: "Durch den Auftrieb im Wasser kann sie schmerzfrei die Gelenke bewegen. Und wir tun was für Muskeln und Ausdauer." Bewegung verlängert Lebensdauer Im Hunde-Fitnessstudio gibt es Einzel- und Gruppentraining. Zur offenen Fitness-Gruppe kommt Dackel-Dame Ella - sie braucht Rückentraining, Rettungshund Coco trainiert einen gleichmäßigeren Muskelaufbau und bei Setter-Doodle Jim geht es um stärkere Hinterbeine. Er kommt in letzter Zeit die Treppe kaum noch hoch. Hunde-Fitness sei fast wie bei uns Menschen, erklärt Stefanie Lakins, "außer, dass ich natürlich nicht sagen kann, spann jetzt deinen Bizeps an." Das müsse sie dann eben über Übungen steuern. Sport hilft Hunden, genau wie uns Menschen, länger gesund zu bleiben. Bestes Beispiel dafür ist Stefanie Lakins Dobermann Zeus. Viele Dobermänner werden nur fünf, sechs Jahre alt, erzählt die Hundenärrin. Ihr Zeus dagegen kann im März seinen 12. Geburtstag feiern. Lakins freut sich jeden Morgen beim Spaziergang, wie gut er noch rennen kann. Für sie ist das die schönste Bestätigung.