Im Schwarzwald werden Spionage-Spürhunde ausgebildet

Speziell ausgebildete Hunde können Speicherkarten finden wie sie in Mini-Kameras eingebaut sind. Solche Datenträger-Spürhunde zur Spionageabwehr trainiert ein Paar im Schwarzwald.

Es klingt unglaublich: die Nase von Hunden ist so fein, dass sie Datenträger riechen können - also Speicherkarten, wie sie zum Beispiel in Mini-Kameras oder Abhörgeräten eingebaut sind. Ein Paar in einem Ortsteil von Kandern im Schwarzwald bildet diese Datenträger-Spürhunde als eine der ersten in Deutschland aus.

Die Anti-Spionagehunde werden im Schwarzwald trainiert

Im Traningsraum bei den Schwarzwald-dogs: Grosse, löchrige Ziegelsteine stehen an einer Wand – hunderte Möglichkeiten etwas darin zu verstecken. In dieser Wand hat eine Kollegin des Hundetrainerpaares verschiedene Gegenstände mit Speicherkarten deponiert, einen Kugelschreiber mit Mikrofon, einen Autoschlüssel mit Mini- Kamera, USB-Sticks.

Der Hundetrainer weiß auch nicht, wo die Gegenstände sind

Die Speichermedien wurden desinfiziert und nicht mit den Händen berührt. Der Trainer kommt mit seiner Hündin erst dann in den Raum, wenn die Datenträger gut versteckt und nicht mehr zu sehen sind.

Der ausgebildete Hund wartet auf das Kommando - dann sucht er den Datenträger

Martin Wernet gibt der Schäferhündin das Startkommando, indem er mit den Fingern an einen Stein schnippt. Systematisch schnüffelt Ace die Steine ab. Jedesmal, wenn sie einen Geruch wahrnimmt, hält sie unvermittelt in ihrer Bewegung inne und fixiert mit den Augen das Loch, in dem die Speicherkarte steckt.

Forschung forscht nach Gründen

Die Forschung rätselt noch, was genau die Gerüche sind, die von einem Speichermedium ausgehen könnten. Spannend dabei: elektronische Geräte, auf denen keine Daten gespeichert werden können - wie zum Beispiel eine Fernbedienung oder ein Ladegerät - werden von den Hunden nicht angezeigt.

Wir wissen nicht, was die Hunde genau riechen, wir wissen nur: es funktioniert.

Große Schleimhaut, viele Riechzellen

Hunde können besser riechen als Menschen. Sie haben über 200 Millionen Riechzellen, der Mensch nur etwa fünf Millionen. Außerdem ist die Riechfläche, also die Schleimhaut der Hundenase viel größer als die des Menschen.

Im Einsatz gegen Spionage und Verbrechen

Drei Tiere haben die Hundetrainer aus dem Schwarzwald schon zu Antispionage-Hunden ausgebildet – der vierte steht kurz vor der Prüfung. Die Auftraggeber kommen aus der Industrie aber auch Politiker und Privatleute können sich mit den Datenträgerspürhunden vor Überwachung schützen. Auch bei der Polizei gibt es mittlerweile solche speziell ausgebildeten Hunde – im Einsatz gegen Kinderpornografie.

Die beiden Trainer leben mit ihren Spürhunden in einem Ortsteil von Kandern im Schwarzwald. SWR Kevin Stachorowski

Hundetrainer im Schwarzwald

Lisa Gorenflo und Martin Wernet leben mit ihren Hunden zusammen. Die Tier werden zunächst ausgebildet, bestimmte Gerüche zu unterscheiden und so erste Gegenstände oder bestimmte Menschen zu finden. Zum Ende des Trainings werden Datenträger als Suchobjekte eingesetzt. Es sei eben die Königsklasse, sagt die Hundeführerin.