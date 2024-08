Sich selbst etwas Gutes tun, für Körper und Geist - das geht bei "Yoga und Wein" in Freiburg. Hier wird im Weinberg Yoga praktiziert und dazu der ein oder andere Tropfen gereicht.

Yoga und Wein - passt das zusammen? Ja, meinen viele. Denn bei Yoga geht es ums Innehalten, zur Ruhe kommen und im weitesten Sinne genießen. Da passt auch ein Schluck gekühlter Wein zu den Übungen - findet auch Yogalehrerin Lucia Linder.

Ein lauer Sommerabend in Freiburg. Vor dem Staatsweingut in Freiburg begrüßt Linder die Teilnehmerinnen und den Teilnehmer. Sie verteilt Yogamatten und Weingläser. Dann setzt sich die Gruppe in Bewegung. Ziel ist ein oberhalb des Treffpunkts gelegener Weinberg. Im Schatten eines großen Walnussbaumes hat Linder schon eine Picknickdecke ausgebreitet.

Während der Yogaübungen wird Wein ausgeschenkt. SWR Laura Könsler/Hardy Neumann

Yoga im Weinberg - Erleben mit allen Sinnen

Drumherum werden nun mehr und mehr Yogamatten ausgerollt, die Teilnehmerinnen und der einzige Teilnehmer setzen sich, überkreuzen die Beine und folgen den Instruktionen der Yogalehrerin. Linder stimmt die Gruppe auf das Hier und Jetzt ein. "Trau dich, deine Augen zu schließen, lege deinen Handrücken auf die Knie oder die Oberschenkel. Richte dich zu deiner vollen Größe auf. Dann atme ein, und beim Ausatmen lasse los, entspanne deinen Unterkiefer, entspanne deine Schultern."

Lucia Linder leitet die Yogastunde im Weinberg - bei "Yoga und Wein" schenkt sie verschiedene Weine aus und integriert sie in die Übungen. SWR Laura Könsler/Hardy Neumann

Die Gruppe folgt den Anweisungen ihrer Yogalehrerin. Alle sitzen kerzengerade – auch wenn der Untergrund auf dem Gras leicht uneben ist. Im Hintergrund ist der Weinberg, an den Rebstöcken hängen die Trauben, die Früchte sind noch unreif. Ein lauer Sommerwind weht, in der Ferne sind die Geräusche der Stadt zu vernehmen.

Entspannen und dazu ein Gläschen Rosé. SWR Laura Könsler/Hardy Neumann

Alle Sinne werden bei Yoga und Wein angesprochen

Nach einer ersten Abfolge verschiedener Yogafiguren greift Lucia Linder hinter sich. In einer Kühlbox hat sie verschiedene Flaschen stehen. Zuerst öffnet sie einen Sekt, der herumgereicht wird. Auf Wunsch gibt es auch alkoholfreien Sekt.

Yogalehrerin: "Auf den Sommer"

Der Schaumwein perlt in den mitgebrachten Gläsern, die Sonne spiegelt sich in der Flüssigkeit. Linder hebt ihr Glas: "Auf den Sommer, cheers!" Die anderen heben ihr Glas. "Noch einmal schön die Nase rein und bewusst wahrnehmen. Es geht ja in jedem Fall nicht darum, betrunken zu werden, sondern bewusst und achtsam zu genießen", sagt die Yogalehrerin von "Flying Mat Yoga" in Freiburg.

Lucia Linder von Flying Mat Yoga integriert das Degustieren des Weines in die Übungen. Alle bleiben trotz des Alkohols standsicher. SWR Laura Könsler/Hardy Neumann

Gleichgewicht halten geht bei Yoga auch mit Wein

Das Glas wird im Gras abgestellt, zur Sicherheit auch in den Schuhen vor den Teilnehmerinnen und dem Teilnehmer. Es geht weiter mit dem herabschauenden Hund, einer Yogafigur. Alle stehen sicher, sind geübte Yogis.

Thomas Gräßle ist der einzige Mann in der Gruppe, doch das stört ihn nicht. Er verbindet seine beiden Leidenschaften: Yoga und Wein. Seine Frau hatte ihm die Teilnahme zum Geburtstag geschenkt. SWR Laura Könsler/Hardy Neumann

Thomas Gräßle ist der einzige Mann in der Gruppe. Den Gutschein zur Veranstaltung "Yoga und Wein" hat der Vörstetter (Kreis Emmendingen) von seiner Frau zum Geburtstag bekommen, zwar bereits im Februar, doch an diesem Augustabend hatte er endlich Zeit. Und genießt: Er ist begeistert vom Ausblick, und auch die Weine seien sehr gut ausgewählt worden, sagt er. "Alles leichte Sommerweine, das passt gut zusammen."

Lena Disch (re.) und ihre Freundin halten den besonderen Moment mit ihrem Handy fest. Die zwei gönnen sich eine Auszeit und genießen Yoga und Wein im Weinberg in Freiburg. SWR Laura Könsler/Hardy Neumann

Das ist etwas für Körper, Geist und Seele.

Lena Disch ist mit ihrer Freundin aus Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gekommen. Die beiden gönnen sich eine Auszeit. Sie sind seit Kindertagen beste Freundinnen und teilen auch ihr Hobby Yoga. "Yoga und Wein" sei das I-Tüpfelchen eines Wochenendes, das sie gemeinsam in Freiburg verbringen. Lena Disch ist von "Yoga und Wein" im Weinberg begeistert: "Das ist etwas für Körper, Geist und Seele."

Die Abfolge der Yogaübungen und leichte Sommerweine überzeugen

Nach dem Sekt gibt es Weißwein, ein Rosé wird anschließend herumgereicht. Der Rosé sei der leckerste Wein, sind sich die Teilnehmenden einig. Nach der Abschlussrunde mit Dehnübungen rappeln sich alle langsam wieder auf, sortieren sich. Doch nach Hause geht noch niemand: Die Matten werden näher zusammengerückt, Gespräche entwickeln sich, es wird gelacht, einige Teilnehmerinnen loben Lucia Linder für die Idee zu "Wein und Yoga".

Nach dem Yoga gibt es ein Picknick zum Abschluss

Auf den Matten werden Brot, Oliven und Käse ausgebreitet, dazu gibt es noch einen Rotwein. So klingt die Runde aus. Thomas Gräßle freut sich, nach der Stunde im Weinberg noch mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen, und Lena Disch stößt nochmals mit ihrer Freundin an.