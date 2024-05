Sarah Bahner betreibt einen Campingplatz in Lörrach. Seit 20 Jahren ist er in Familienhand. Ihr Assistent ist jemand ganz besonderes: Riesen-Hund Bow.

Wo sie hingeht, geht auch er hin: Campingplatz-Betreiberin Sarah Bahner und ihr Hund Bow. Von März bis Oktober hat das Drei-Länder-Camp in Lörrach geöffnet. In dieser Zeit ist Sarah fast täglich dort. In der Rezeption Campern Auskunft geben. Neuangereisten auf den zugewiesenen Stellplätzen beim Einparken helfen. Bei Wohnwagen den Strom anschließen.

Wenn Sarah und Bow nicht gerade auf dem Campingplatz arbeiten, kuscheln sie zusammen. SWR

Wie ihr Hund Bow dabei assistieren kann? Na, indem er das Stromkabel trägt. Die Neuankömmlinge herzig begrüßt. Oder einfach nur knuffig aussieht. Nicht nur bei den Campern ist Bow beliebt, sondern auch bei den Campingplatz-Angestellten - da hat man immer etwas zum kuscheln.

Er gehört zum Campingplatz-Team dazu.

Der SWR hat Sarah und Bow für eine Serie in der Landesschau Baden-Württemberg begleitet. Die beiden sind ein harmonisches Team - und das, obwohl sie Bow anfangs gar nicht wollte.

Es ist Anreisetag auf dem Campingplatz. Ein viel beschäftigter Tag steht bevor, doch Bow sorgt immer wieder für ein Lächeln.

Bow ist ein Meister der Tricks

Der braune, zottelige Neufundländer Bow wiegt 54 Kilogramm - und damit zwei Kilogramm mehr als sein Frauchen. Außerdem ist er riesengroß. Bedrohlich sieht er deshalb aber so gar nicht aus. Eher wie ein großer Knuddelbär. Und er kann noch mehr als das: Bow kann Tricks.

Männchen, Rolle, Platz und Pfote geben sind für ihn schon fast Lachnummern. Er kann neben Sarah in einem Golfcar mitfahren - bei ihrer Kontroll-Tour über den Campingplatz. Kann Dinge herumtragen. Kann einen besser drücken. Kann Bobbycar fahren und Blumen gießen. Beigebracht hat ihm das alles Sarah. Warum? Weil es ihr Spaß macht und ihm natürlich auch. "Er bietet sich immer so an, will immer zeigen, dass er es noch besser kann", sagt sie. Auf die Frage, was Bow so alles kann, sagt sie: "Ach, eigentlich kann er alles."

Sarah Bahner berichtet auch auf Social Media von ihrem Leben mit Neufundländern:

Ein Nachteil hat das Leben mit Bow aber: die vielen langen braunen Haare, die er ständig verliert. Und der Sabber. Der weiße, glibberige Sabber. "Irgendwann werden alle Klamotten zu Gassiklamotten", sagt Sarah.

Eine Hundeschule neben dem Campingplatz

Direkt neben dem Campingplatz baut Sarah sich eine eigene Hundeschule auf. SWR

Weil Sarah Hunden so gut Tricks beibringen kann, hat sie sich nebenher zur Ninja-Dog-Trainerin ausbilden lassen. Auf einer Grünfläche direkt neben dem Campingplatz will sie sich eine eigene Hundeschule aufbauen. "Mein Wunsch ist es immer gewesen, mit den Hunden zu arbeiten und ich gebe immer gerne meine Tipps und Tricks weiter", sagt Sarah.