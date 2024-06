In Freiburg soll ein Mann auf einem Baumarkt-Parkplatz versucht haben, einen Imbisswagen in Brand zu setzen. Die darin befindliche Verkäuferin blieb unverletzt, so die Polizei.

Ein 44-jähriger Mann soll in Freiburg versucht haben, einen Imbisswagen anzuzünden, in dem sich eine Verkäuferin befunden hat. Passanten hatten den 44-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und das Feuer selbst gelöscht, so ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Verkäuferin im Imbisswagen blieb unverletzt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag auf einem Baumarkt-Parkplatz im Industriegebiet-Nord. Mutmaßlicher Täter und Opfer kannten sich wohl Nach ersten Erkenntnissen soll es eine Vorbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen und der Verkäuferin gegeben haben, hieß es weiter. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Der mutmaßliche Täter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.