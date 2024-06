Brand in Ludwigsburg hatte Folgen für dutzende Bewohner

In Ludwigsburg brannte eine Wohnung. Der Bewohner konnte sich aufs Dach retten, später explodierte eine Gasflasche.

In Ludwigsburg ist beim Brand in einer Dachgeschoss-Wohnung in der Nacht auf Donnerstag ein Mann verletzt worden. Das teilte die Polizei Ludwigsburg am Donnerstag mit. Der Rauchmelder der Wohnung in der Abelstraße löste den Alarm gegen 2:45 Uhr aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stand der gesamte Dachstuhl bereits vollständig in Flammen. Der 53-jährige Bewohner der Wohnung sei leicht verletzt davon gekommen. Warum es in der Wohnung gebrannt hat, ist noch unklar.

Bewohner der Wohnung konnte sich selbst retten

Der Bewohner der Dachgeschoss-Wohnung flüchtete zuerst auf das Dach. Von dort aus sei er auf das direkt angebaute Gebäude der Nachbarn gestiegen, heißt es von der Polizei. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass der 53-jährige Bewohner schwer verletzt sei. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach neuesten Informationen sei er jedoch nur leicht verletzt, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Gasflasche explodierte in Ludwigsburg

Während die Feuerwehr löschte, explodierte wegen der starken Hitze eine Gasflasche im oberen Bereich des Mehrfamilienhauses. Durch die Erschütterung wurde das Haus stark beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden aktuell auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden außerdem mehrere Fahrzeuge beschädigt, die in der Nähe geparkt waren.

Mehr als 60 Personen mussten ihre Häuser in Ludwigsburg verlassen

Nicht nur das betroffene Mehrfamilienhaus musste geräumt werden, sondern auch drei Nachbargebäude. Mehr als 60 Personen mussten insgesamt ihre Häuser verlassen. Für die Betroffenen wurde eine Sammelstelle eingerichtet. Die Bewohnerinnen und Bewohner durften am frühen Donnerstagmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Während des Einsatzes verletzte sich außerdem ein 57-jähriger Feuerwehrmann leicht. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die 25 Personen aus dem Mehrfamilienhaus, in dem es brannte, wurden durch die Stadt Ludwigsburg anderweitig untergebracht. Wann und ob sie in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen, sei noch unklar. Das werde aktuell durch Fachleute überprüft.