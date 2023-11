Zwei Menschen bei Wohnungsbrand in Geislingen verletzt

Zwei Menschen sind am Samstagmorgen bei einem Brand in einer Wohnung in Geislingen verletzt worden. Der Schaden beträgt wohl mehrere Hunderttausend Euro. Die Ursache ist noch unklar.

Bei einem Wohnungsbrand in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) sind am Samstagmorgen zwei Bewohner verletzt worden. Eine 64 Jahre alte Frau und ein 60-jähriger Mann seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Sie seien durch das Feuer wach geworden und hätten sich aus dem Haus in Sicherheit bringen können. Mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden Das Feuer griff von der Wohnung auch auf den Dachstuhl über. Die Einsatzkräfte hatten den Brand nach gut zwei Stunden unter Kontrolle. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache wird noch ermittelt.