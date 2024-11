per Mail teilen

In der Nacht auf Mittwoch wurde im Freiburger Rathaus eingebrochen. Unbekannte hatten sich Zugang zum Gebäude verschafft und verschiedene Räume durchsucht.

Bereits zum vierten Mal ist innerhalb zwei Wochen in ein Rathaus im Breisgau eingebrochen worden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch traf es das Freiburger Rathaus im Stühlinger.

Der Einbruch ins Rathaus im Stühlinger an der Fehrenbachallee war gegen 8 Uhr morgens festgestellt worden. Laut Polizei haben die Täter sowohl einen Tresor als auch einen Geldausgabeautomaten im Vorraum des Rathauses aufgehebelt. Dabei seien sie brachial vorgegangen und hätten schweres Werkzeug verwendet. Gegenstände oder Unterlagen aus dem Rathaus wurde laut Stadt nicht entwendet.

Bereits vierter Rathaus-Einbruch in jüngster Zeit

Bei dem Einbruch entstand ein hoher Sachschaden, die Stadt schätzt ihn auf eine Summe im sechsstelligen Bereich. Wie viel Geld und Wertgegenstände gestohlen wurden, ist noch unklar. Es ist bereits der vierte Einbruch in ein Rathaus im südlichen Breisgau in den letzten zwei Wochen: Auch in die Rathäuser der Gemeinden Münstertal, Merzhausen und Schallstadt war eingebrochen worden. Ein Zusammenhang der Taten werde laut Polizei geprüft, sei aber zu vermuten.

Geldautomat auf absehbare Zeit nicht nutzbar

Das Bürgerservicezentrum im Erdgeschoss wurde Mittwochmorgen eine Stunde später als üblich geöffnet. Der Geldautomat ist nun auf absehbare Zeit erstmal nicht nutzbar.