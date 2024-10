Einbruchsserie in Rathäuser im südlichen Breisgau

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ins Rathaus in Schallstadt eingebrochen. Es ist der dritte Rathaus-Einbruch binnen weniger Tage.

In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in das Rathaus von Schallstadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald eingebrochen. Eine Mitarbeiterin des Rathauses hatte den Einbruch am Donnerstagmorgen bemerkt. Laut Polizei haben die Täter mit technischen Hilfsmitteln den Tresor des Rathauses aufgebrochen. Was genau gestohlen wurde, sei bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg dauern an, mögliche Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Einbrüche auch in Rathäusern von Merzhausen und Münstertal

Es ist der dritte Einbruch in ein Rathaus im südlichen Breisgau innerhalb einer Woche. In der Nacht zuvor war bereits wenige Kilometer entfernt in das Rathaus in Merzhausen eingebrochen worden. Auch hier hatten die Täter versucht den Tresor aufzubrechen, waren aber gescheitert. Allerdings sei ein erheblicher Schaden im Gebäude entstanden, so ein Sprecher der Polizei. Über die genaue Höhe des Schadens sei auch hier noch nichts bekannt.

Bereits am vergangenen Wochenende gab es einen Einbruchversuch im Münstertäler Rathaus. Dieser blieb erfolglos. Ein Zusammenhang der Vorfälle sei laut Polizei nicht auszuschließen.