Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

7:12 Uhr Mannheimer Gemeinderat genehmigt Millionen fürs Uniklinikum Wir bleiben noch kurz in Mannheim: Dort hat der Gemeinderat dem Universitätsklinikum zusätzliche 9,6 Millionen Euro für das laufende Jahr zugesagt. Damit werden die gestiegenen Kosten ausgeglichen. Dazu kommt eine sogenannte Patronatserklärung - das ist eine Art Bürgschaft - für das kommende Jahr in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Das sei nötig, weil das Land seine Zuschüsse erst nach der Verabschiedung des Haushalts am Ende des Jahres fest zusagen kann, so Oberbürgermeister Christian Specht. Im Hintergrund steht die Entscheidung darüber, dass das Uniklinikum in Zukunft über einen Verbund mit Heidelberg finanziert wird. Sendung am Mi. , 15.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:55 Uhr Wetter in BW: Warnung vor Starkregen und Überflutungen An dieser Stelle werfen wir einen Blick auf das Wetter heute: Über die Gefahr von Starkregen und Überflutungen in Baden-Württemberg haben wir bereits berichtet. Wolken bringen zunächst gelegentlich etwas Regen, später bilden sich kräftige Schauer und Gewitter. Die Sonne ist heute nur vorübergehend zu sehen, die Temperaturen erreichen bei wenig Wind und leichter Schwüle 15 bis 24 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (39,3 MB | MP4)

6:48 Uhr Neue Regeln im Stadion des SC Freiburg Der Freiburger Gemeinderat hat gestern Abend die Regeln für den Gästeblock im Stadion des SC Freiburg gelockert. Es geht um einen rund 4,5 Meter hohen Zaun vor dem Gästeblock, auf den Gästefans regelmäßig klettern und dort sitzen oder stehen. Bisher war das verboten und wurde teils mit Bußgeldern von bis zu 250 Euro geahndet. Künftig soll der Fankultur mehr Raum gegeben werden und es soll erlaubt sein, den Zaun zu besteigen. Zum Beispiel zum Anbringen der Fahnen, für eine Choreografie von Fangesängen oder für einen kurzen Torjubel. Längeres Verweilen oder das Stehen auf dem Zaun bleiben aber weiterhin verboten. Über die neue Regel berichtet SWR-Reporterin Anita Westrup: Sendung am Mi. , 15.5.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:39 Uhr Polizei ermittelt nach Tod von Senioren Nach einem Leichenfund am Dienstag in einer Wohnung im badischen Lahr (Ortenaukreis) ermittelt die Polizei. Auch eine lebensgefährlich verletzte Frau sei in der Wohnung gefunden worden, die später ihren Verletzungen erlegen sei, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin habe die Seniorin und die Leiche eines älteren Mannes entdeckt und die Polizei verständigt. Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es nicht, hieß es. Zu weiteren Details wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern.

6:12 Uhr Finanznot der Kliniken Thema im Landtag Seit Monaten warnt die baden-württembergische Krankenhaus-Gesellschaft vor einem finanziellen Kollaps. Nun befasst sich auch der Landtag mit der Lage der Kliniken im Land. In einer von der CDU beantragten Debatte diskutieren die Abgeordneten heute darüber, wie die Versorgung in Baden-Württemberg gesichert werden kann. In diesem Jahr befürchten 85 Prozent der Kliniken hohe Defizite. Drei Kliniken in Baden-Württemberg stecken derzeit im Insolvenzverfahren - zwei in Heidelberg und eine in Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Wie die Krankenhausgesellschaft fordert auch CDU-Fraktionschef Manuel Hagel mehr finanzielle Unterstützung des Bundes. Die Gesundheitsversorgung stehe vor einer Zerreißprobe, sagte er dem SWR, die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sei handwerklich missraten. Sendung am Mi. , 15.5.2024 5:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:08 Uhr Karsten Schwanke: Lokale Unwetter schwer vorauszusehen SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke erklärt, warum eine kleinräumige und kurzfristige Warnung vor Starkregen mit Überschwemmungen so schwierig ist und welche Unwetter in den nächsten Tagen auf Baden-Württemberg zukommen können. Video herunterladen (52,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Baden-Württemberg könnte es heute teils extrem heftigen Starkregen geben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält unwetterartige Gewitter für möglich. Es könne zu Überschwemmungen und Hochwasser kommen, sagte ein Meteorologe des DWD. Die angespannte finanzielle Lage vieler Krankenhäuser beschäftigt heute den baden-württembergischen Landtag. In einer von der CDU-Fraktion beantragten aktuellen Debatte geht es um drohende Versorgungsengpässe in den Kliniken. Beim Walldorfer Softwareunternehmen SAP findet heute die letzte Hauptversammlung unter dem Aufsichtsratsvorsitzenden Hasso Plattner statt. Im Mai 2023 schien die Nachfolge mit Punit Renjen festzustehen. Mittlerweile ist aber klar, dass man sich von Renjen trennt. Präsentiert wurde stattdessen der ehemalige Nokia-Manager Pekka Ala-Pietilä als Plattner-Nachfolger.