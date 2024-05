Sperre für den Busfahrer: Das DFB-Sportgericht hat Thomas Laschuk, Mannschafts-Chauffeur des Zweitligisten Karlsruher SC, mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel belegt.

Dies teilte der DFB am Dienstag mit. Laschuk hatte am Sonntag beim Spiel gegen Hannover 96 (1:2) einen Ball aus dem Seitenaus in Richtung Spielfeld geschossen und dabei Schiedsrichter-Assistent Luca Schlosser an der Hüfte getroffen. Laschuk hatte dafür die Rote Karte gesehen.