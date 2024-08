KSC vor Elversberg: Eichner hofft noch auf Neuzugang im Sturm

Was die Aufstellung angeht, hat Trainer Christian Eichner derzeit die Qual der Wahl. Dennoch hofft der KSC-Coach noch auf weitere Neuzugänge - besonders für den Offensivbereich.

Trotz erfolgreichen Saisonstarts in der 2. Fußball-Bundesliga hofft Trainer Christian Eichner beim Karlsruher SC weiter auf einen Neuzugang in der Offensive. "Die Jungs, die dafür in der Hauptverantwortung stehen, die sind da sehr fleißig unterwegs", sagte der KSC-Coach vor dem Spiel am Freitagabend gegen die SV Elversberg (18:30 Uhr / live im Sportschau-Audiostream). Er sei daher optimistisch, dass seine Mannschaft bis zum Ende der Wechselfrist am 30. August noch um den gesuchten Spieler wachse.

Eichner: Neuzugang soll wissen, "wo die Hütte steht"

Dessen Qualitäten umriss der frühere Bundesligaverteidiger auch. Es solle "jemand sein, der relativ zeitnah der Mannschaft helfen kann", sagte Eichner. "Es sollte von der Altersstruktur jemand sein, der schon ein paar Spiele gespielt hat in seinem Leben. Der vielleicht auch weiß, wie man so schön sagt, wo die Hütte steht."

Dass die Badener unter anderem Interesse an Luca Pfeiffer vom Bundesligisten VfB Stuttgart haben sollen, wollte Eichner nicht explizit bestätigen. Ein Dementi lieferte er jedoch auch nicht. "Da wird es von meiner Seite aus momentan keine Bewertung zu Namen oder potenziellen Kandidaten geben. Das ist der Sache allgemein selten dienlich", betonte er.

KSC nicht nur auf Stürmer-Suche

Aber nicht nur in der Offensive könnte noch etwas passieren. Eichner ließ durchblicken, dass auf seiner Wunschliste auch noch "so ein richtiger, stehender Sechser" stehe. Von einer Personalnot ist der KSC derzeit allerdings weit entfernt. Gegen Elversberg kann Eichner erneut auf alle Spieler zurückgreifen.