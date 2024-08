KSC will in Braunschweig guten Saisonstart weiter ausbauen

Zwei Siege, ein Unentschieden - das ist die bisherige Bilanz des KSC in der noch jungen Saison in der Zweiten Fußballbundesliga. Gegen Braunschweig soll der gute Lauf weitergehen.

In Braunschweig wolle man am Sonntag (13:30 Uhr) den bisher guten Saisonstart mit zwei Siegen in drei Spielen weiter ausbauen, so KSC-Cheftrainer Christian Eichner. Er erwarte von seiner Mannschaft, dass sie in der Auswärtspartie gegen Eintracht Braunschweig torgefährlich auftritt und die Defensive des Gegners in Bedrängnis bringt.

Ich erwarte, dass die Mannschaft sagt: Wir wollen aus einem guten Saisonstart einen sehr guten Saisonstart machen.

Respekt vor unangenehmen Gegner Eintracht Braunschweig

Obwohl Eintracht Braunschweig in den ersten drei Ligaspielen der frischen Saison noch nicht punkten konnte, sei die Mannschaft nicht zu unterschätzen. Der KSC-Cheftrainer betont die starke Entwicklung des Gegners Braunschweig in den vergangenen Monaten. Sie hätten in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison eine starke Aufholjagd hingelegt und die Spielzeit in der ersten Tabellenhälfte beendet.

Im Februar hatte der KSC noch eine 0:2-Niederlage bei Braunschweig kassiert. Das wolle man am Sonntag mit allen Mitteln verhindern.

Christian Eicher fordert von seiner Mannschaft eine höhere Torgefahr gegen Eintracht Braunschweig IMAGO IMAGO / Maximilian Koch

KSC-Neuzugang Luca Pfeiffer könnte Einsatzzeit bekommen

Für die Aufstellung des Kaders kann Eichner aus dem Vollen schöpfen. Auch Neuzugang Luca Pfeiffer könnte seine ersten Spielminuten im KSC-Trikot bekommen. Mittelstürmer Pfeiffer ist auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zum KSC gekommen.

Luca Pfeiffer kann für die Mannschaft sicher schnell eine Hilfe sein.

Er sei bereits gut in der Mannschaft angekommen, ein Einsatz mit mehr als 70 Spielminuten sei am Sonntag aber noch eher unwahrscheinlich. Pfeiffer könne die anstehende Länderspielpause noch gut brauchen, um nach einer Verletzungspause aufzuholen und sich Wettkampfhärte zu erarbeiten, meint Eichner vor der Partie gegen Braunschweig.