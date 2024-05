Im Supermarkt oder Restaurant mit Bitcoins zahlen? Das will eine Initiative erreichen und Mannheim zur "Kryptostadt" machen. Kundinnen und Kunden brauchen dafür eine App.

In Mannheim soll man bald an vielen Orten mit Bitcoins und Co. bezahlen können. Das plant die Initiative Kryptostadt. Sie will erreichen, dass die digitale Währung in Supermärkten, Restaurants oder bei Freizeitaktivitäten als normales Zahlungsmittel akzeptiert wird. Einige Geschäfte und Unternehmen machen in Mannheim schon mit, unter anderem Drogeriemärkte, ein Supermarkt und eine Tankstelle. Auch in einer Mannheimer Lasertag-Arena können Besucherinnen und Besucher bereits mit der Kryptowährung bezahlen. Am Dienstag informiert die Initiative Kryptostadt in Mannheim interessierte Unternehmen und Firmen, wie genau das funktionieren soll.

Unternehmen erhalten weiterhin Euro statt Bitcoins

Einzelhändler, Gastronomen und Freizeitbetriebe sollen Kryptowährungen annehmen können - ohne selbst damit in Berührung zu kommen, so stellt es sich die Initiative Kryptostadt vor. Die Bezahlung läuft über eine App, die Kundinnen und Kunden auf dem Handy haben. Die Händler bekommen ein Krypto-Terminal. Das Personal vor Ort müsse dann nur einen Code einscannen und damit sei die Bezahlung abgeschlossen. Kosten entstehen angeblich keine.

Menschen, die Kryptowährungen besitzen, können sie ausgeben. Die Geschäfte erhalten aber weiterhin Euro.

Krypto-Zahlung in Mannheim mit kostenloser App

Ab Sommer 2024 soll es möglich sein, in Mannheim an 30 Orten mit Kryptowährung zu zahlen. Um das Ganze nutzen zu können, braucht man eine kostenlose App namens Nimiq Pay. Mitmachen können laut Initiative alle Geschäfte, Restaurants, Bars, Hotels, Freizeitbetriebe und Unternehmen.

Wir möchten die Krypto-Community einladen, nach Mannheim zu kommen, mit Kryptowährung zu shoppen, im Hotel zu übernachten und Spaghettieis zu essen.

Ziel: Mannheim soll Vorreiter beim Bezahlen mit Kryptowährung werden

Bei der Kryptostadt Initiative arbeiten nach eigenen Angaben Akteure der europäischen Kryptobranche und Unternehmen des traditionellen Zahlungswesens zusammen. Sie wollen erreichen, dass Kryptowährungen unkompliziert und rechtlich korrekt im Alltag eingesetzt werden können.

Ziel der Initiative ist, dass Mannheim bundesweit Vorreiter beim Bezahlen in Kryptowährung wird - mit einem großflächigen Netzwerk von Anbietern, bei denen Kunden mit Kryptowährung genauso einfach bezahlen können wie mit einer EC-Karte. Die Kryptostadt Initiative ist nach eigenen Angaben nicht auf Profit ausgerichtet. Viele ihrer Unterstützer sind es aber schon, beispielsweise ein Anbieter von Terminals und Geldautomaten für Kryptowährung.