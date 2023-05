Beim Auschecken mit Krypto-Währung bezahlen: Das Hotel Princess in Plochingen nennt sich "Deutschlands erstes Bitcoin-Hotel". Dort findet die Konferenz "Bitcoin im Ländle" statt.

Das Princess in Plochingen (Kreis Esslingen) ist nach eigener Angabe das erste Hotel bundesweit, in dem Gäste mit der Kryptowährung Botcoin bezahlen können - und dabei sogar Rabatt bekommen. Acht Prozent weniger zahlen Gäste aktuell, also einen Nachlass in Höhe der aktuellen Inflationsrate. Dieses Wochenende findet dort die Konferenz "Bitcoin im Ländle" statt - mittlerweile zum zweiten Mal.

Auch sonst ist das Hotel ein Anlaufpunkt für Bitcoin-Fans. Denn dort könne sie ganz real testen, wie die Währung im Zahlungsverkehr genutzt wird. Und sie können sich mit Gleichgesinnten austauschen.

"Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass das erste Bitcoin-Hotel im Schwabenländle steht", sagt Marc Guilliard. Bitcoin und Sparen, das passe eben gut zusammen. Er hat in der Corona-Zeit seiner Mutter Stephanie Guilliard überzeugt, das familieneigene Hotel auf Bitcoin umzustellen. Heute führen sie das Hotel gemeinsam.

Und es lässt sich nun nicht nur die Übernachtung mit Bitcoin bezahlen, auch in der Hotel-eigenen "Satoshi Bar" wird die Kryptowährung akzeptiert. Bezahlen lässt sich nur mit elektronischer Münze: Kreditkarten und Girokarten funktionieren, Bargeld ist aber nicht willkommen. Auch ansonsten ist in dem Hotel viel digitalisiert - der Check-In etwa läuft über einen Terminal oder das eigene Handy. Und es gibt einen Bitcoin-Automaten - Krypto gegen Bonbons, Erdnüsse oder Honig.

Bitcoin als Philosophie

"Das schöne an Bitcoin ist: Jeder kann freiwillig mitmachen", sagt Marc Guilliard. "Es gibt gewisse Spielregeln. Und wenn man sich an diese Regeln hält, dann kann man mitmachen." Bitcoin sei also auch eine Art "Gesellschaftsvertrag". Er selbst kam nach einer Auszeit, die er sich für zwei Jahre in Südfrankreich genommen hatte, in Kontakt mit dem Thema und der Szene. Er war auf einfaches, minimalistisches Leben aus - und fand unter den Bitcoin-Fans viele Gleichgesinnte, wie er sagt.

Tatsächlich sei es nämlich gar nicht so, dass es den Leuten in der Szene bloß um "Investment" geht. Aus Sicht von Marc Guilliard und seiner Familie zeige das Hotel im Kleinen, wie sich eine Zeitenwende vollzieht - nicht nur was den Zahlungsverkehr angeht. Es gehe in dem Hotel mittlerweile um "Bitcoin Education", ergänzt Stephanie Guilliard. So gibt es mittlerweile sogar Einsteigerkurse für Menschen, die an dem Thema interessiert sind.

Hotelchefin Stephanie Guilliard (Mitte) neben Sohn Marc und Tochter Janine. SWR

Konferenz zum Vernetzen und Ausprobieren

So diente auch die "Bitcoin im Ländle" dieses Wochenende zum Netzwerken und zum realen Ausprobieren einer digitalen Währung. Drei Tage Vorträge, Workshops und Diskussionen - und sogar Bitcoin-Kunst waren geboten.

Das Ziel war laut der Homepage des Konferenz: Man wolle gemeinsam "die nächsten Schritte zur Hyperbitcoinisierung" machen.