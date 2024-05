Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

6:42 Uhr Keine Chance gegen Schweden: Deutschland verliert deutlich Derbe Pleite für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft: Bei der WM in Tschechien gab es gestern Abend ein 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) gegen Schweden. Im dritten Spiel die zweite Niederlage - für das DEB-Team wird der Druck jetzt größer. Dazu sei aber gesagt: Schweden und die USA waren die beiden stärksten Vorrundengegner, bereits morgen geht es um 16:20 Uhr gegen Lettland. Das Minimalziel Viertelfinale ist noch immer erreichbar. Eishockey-WM DEB-Team kassiert auch gegen Schweden sechs Gegentreffer Mitfavorit Schweden hat Deutschland bei der Eishockey-WM die nächste Lehrstunde erteilt. Dennoch hat die DEB-Auswahl noch Chancen aufs Viertelfinale.

6:35 Uhr Polizei probt Einsatzlage bei Fußball-EM in Stuttgart In Bundesliga und Europapokal stehen noch einige große Spiele an - und dann sind es auch nur noch wenige Wochen, bis die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland beginnt. Auch Stuttgart wird ein Austragungsort sein - für die Männer und Frauen der Polizei eine intensive Zeit. Als Teil einer bundesweiten Projektgruppe proben sie nach Angaben des Innenministeriums seit Monaten die Einsatzlagen. Ziel sei es, beim ersten Anpfiff am Neckar startklar zu sein. Innenminister Thomas Strobl (CDU) will sich heute Vormittag einen Einblick in die Vorbereitungen von Polizei und Rettungsdienst verschaffen. Das sind zum Beispiel Poller, Drohnen und eine neue Evakuierungs-Technik - wir hatten bereits über das Sicherheitskonzept zur EM berichtet. Nach dem Terror-Anschlag in Moskau Ende März gilt auch das Fußball-Großereignis als ein mögliches Ziel. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte mit Blick auf den Anschlag in Moskau etwa, dass die Gefahr durch islamistischen Terror akut bleibe. Diese Gefahreneinschätzung habe allerdings auch schon vor dem aktuellen Anschlag bestanden und gelte weiterhin. Hier gibt es die Details zum Nachhören: Sendung am Di. , 14.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:22 Uhr Corona, Smartphone, Schule: Viele Kinder laut Studie dick und nicht fit Lockdown, keine Spielplätze und kein Vereinssport: Während der Pandemie hat die Fitness der Kinder gelitten. Aber dass es sogar ein "Corona-Knick" ist und keine Delle, das wundert sogar Expertinnen und Experten. Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle Fitnessbarometer der Kinderstiftung Baden-Württemberg, der vor wenigen Minuten veröffentlicht wurde. Gesundheitsexperten warnen vor mangelnder Bewegung in der Grundschule. "Unsere Kinder sitzen sich in der Grundschule krank", sagt der Ludwigsburger Kinder- und Jugendarzt Thomas Kauth. Die Bewegung nehme durch das ständige Sitzen, Lesen und Lernen deutlich ab. Kauth spricht von einem alarmierenden Gewichtssprung. Übergewicht und Adipositas nähmen beim Wechsel von der Kita in die Grundschule zu. Sendung am Di. , 14.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:15 Uhr Entsetzen ist groß: Grab von Wolfgang Schäuble geschändet Das Entsetzen in Offenburg und weit darüber hinaus ist groß, nachdem ein unbekannter Täter das Grab von Wolfgang Schäuble geschändet hat. Ein etwa 1,2 Meter tiefes Loch wurde in das Grab des ehemaligen Bundesministers gegraben, bis zum Sarg des ehemaligen CDU-Politikers sei der Täter oder die Täterin aber nicht gekommen, so die Polizei. Das Grab des im Dezember im Alter von 81 Jahren gestorbenen Politikers war nach der Beschädigung zunächst nicht mehr als solches erkennbar. Es verblieb eine rechteckige Erdfläche. Das Holzkreuz mit dem Namen Schäubles war nicht mehr zu sehen. Politikerinnen und Politiker reagierten mit Entsetzen auf den Vorfall und forderten harte Strafen für den oder die Täter. Wolfgang Schäuble sei "einer der bedeutendsten Demokraten unserer Republik" gewesen und habe "sein ganzes Leben in den Dienst unseres Landes gestellt", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Das Grab von Wolfgang Schäuble zu schänden, sei eine widerwärtige Straftat, die hart verfolgt werden müsse. Auch Offenburgs Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) hat betroffen auf die Grabschändung reagiert. "Das ist schrecklich und macht uns traurig", so Steffens. Man hoffe auf rasche Aufklärung. Sendung am Di. , 14.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:10 Uhr SWR-Rechtsexperte zu AfD-Urteil: Einstufung von zwei Gerichten bestätigt Der Verfassungsschutz hat die AfD zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster gestern bestätigt. Für die AfD in Baden-Württemberg stecken hinter dem Urteil politische Motive. Christoph Kehlbach aus der ARD-Rechtsredaktion hält fest, dass sowohl das Verwaltungsgericht Köln als auch das Oberverwaltungsgericht Münster zu dem Schluss gekommen sind, dass der Bundesverfassungsschutz genügend tatsächliche Anhaltspunkte für die Einstufung als Verdachtsfall habe. Eine ausführliche Analyse zum Urteil lest ihr hier. Video herunterladen (47 MB | MP4) Sendung am Di. , 14.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:08 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Heute bleibt es noch schön warm. Neben lockeren Wolken scheint oft die Sonne. Erst gegen Abend gibt es in Baden wieder einzelne Schauer. Bei teils böigem Ostwind liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 28 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag kann es dann gewittern. Es wird kühler bei maximal 23 Grad. Dafür ist es leicht schwül. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (41,9 MB | MP4) Sendung am Di. , 14.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Weil die Fußball-Europameisterschaft mit ihren fünf Spielen in Stuttgart auch die Polizei vor Herausforderungen stellt, bereiten sich die Einsatzkräfte intensiv auf die vier Wochen vor. Innenminister Thomas Strobl (CDU) will sich daher heute Vormittag einen Einblick in die Vorbereitungen von Polizei und Rettungsdienst verschaffen und besucht eine Übung in der MHP-Arena. Die gestrigen Gewitter haben gezeigt, wie wichtig die Vorbereitung auf starke Gewitter sein kann: Zur Hagelabwehr im Großraum Stuttgart findet eine Pressekonferenz statt. Laut Veranstalter "impfen" die Hagelflieger seit über 40 Jahren mittels Silberiodid potentiell hagelgefährdete Wolken mit dem Ziel, die Entstehung großer Hagelkörner zu verhindern. Dadurch kann das Risiko für schwere Schäden beispielsweise im Obst- und Weinbau oder an Immobilien reduziert werden. Auf der Pressekonferenz soll detailliert zur Hagelabwehr-Methode informiert und die Besichtigung eines Hagelfliegers auf dem Rollfeld des Stuttgarter Flughafens ermöglicht werden. "Alpenexpress Enzian" und "Tiroler Wildwasserbahn" werden im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) wiedereröffnet. Die Attraktionen im Themenbereich Österreich waren bei einen Brand 2023 teils schwer beschädigt worden.