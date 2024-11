Die Campingplätze in der Region Heilbronn-Franken erleben in den Herbstferien einen Ansturm, während das milde Wetter auch den Landwirten zugute kommt.

Das milde Herbstwetter hat Campingplätzen in Heilbronn-Franken in den Herbstferien noch einmal hohe Besucherzahlen beschert. Der Campingplatz am Breitenauer See in Obersulm (Kreis Heilbronn) meldet derzeit eine hohe Auslastung und auch für das kommende Wochenende sind nur noch wenige Restplätze verfügbar. Spontane Urlauberinnen und Urlauber nutzen laut Betreiber den milden Herbst, es gebe noch viele Anfragen.

Auf dem Sperrfechter Freizeitpark in Oedheim (Kreis Heilbronn) ist die Situation ähnlich. Laut Isabel Kummer von der Rezeption kommen derzeit mehr Gäste als sonst um diese Zeit. So werde die Saison verlängert, weil das Wetter diese Woche noch so gut war.

Mildes Wetter lockt Urlauber

Immer mehr Besucher bevorzugen den Herbst für ihren Campingurlaub, um den überfüllten Plätzen im Sommer zu entgehen, erklärt Kummer. Am Breitenauer See wird in der kommenden Woche ein Teil des Platzes winterfest gemacht, dann werden weniger Gäste auf dem Platz sein.

Wettertrend begünstigt späteren Campingurlaub

Dass der Herbst dieses Jahr verhältnismäßig mild ist, zeigt auch der Blick auf die Wetteraufzeichnungen. Laut Deutschem Wetterdienst lag die Temperatur in Baden-Württemberg im Oktober im Mittel bei knapp 12 Grad, nur im vergangenen Jahr war dieser Wert noch höher, bei fast 13 Grad. Zwischen 2010 und 2020 lag die Temperatur im Durchschnitt hingegen bei nur 9,7 Grad. Damit war der Oktober in den vergangenen zwei Jahren also deutlich wärmer.

Positive Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Der milde Herbst erfreut aber auch einige Landwirte. Gärtnermeister Klaus Umbach aus Heilbronn zeigt sich beispielsweise äußerst zufrieden mit der aktuellen Wettersituation. Er bezeichnet sie als Segen, da er nun seine späte Hanfernte einfahren kann, die sonst oft durch schlechtes Wetter erschwert wird. Zudem sind die Bedingungen ideal für Freilandarbeiten wie das Abräumen von Folien und Fleece sowie das Abschneiden von Tomaten.

Die Chili-Pflanzen freuen sich über den wärmeren Herbst. SWR SWR

Späte Aussaat und Wintergerste

Das milde Wetter ermöglicht es Umbach auch, mit dem "Grünen Pelz" den Boden im Winter besser zu schützen. Diese Gründüngung bleibt auf den Feldern, um den Humus anzureichern, was besonders für Biobauern wichtig ist. Zudem wird derzeit die Wintergerste ausgebracht, was bei den aktuellen Wetterbedingungen ebenfalls optimal ist.