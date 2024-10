per Mail teilen

Während die einen Campingplatz-Betreiber sehr zufrieden mit der Saison sind, kamen auf anderen Plätzen weniger Besucher als noch im vergangenen Jahr.

Regen, Matsch und kalte Temperaturen. Gerade im Mai war das Wetter, besonders über die Feiertage, nicht schön. Das hat bei vielen Campingplatz-Betreibern für weniger Umsatz gesorgt.

Für den Betreiber des Camping Freizeitzentrums Sägmühle bei Trippstadt ist die Saison seit vergangener Woche vorbei. Er zieht eine durchwachsene Bilanz: Im Mai hätte Regen für weniger Umsatz und eine geringe Auslastung gesorgt. Das Sommer- und Herbst-Geschäft sei aber in Ordnung gewesen. Wenn auch schlechter als er es sich erhofft hatte.

Man wünscht es sich besser, aber es ist immerhin gut für den Wald

Ähnlich sieht es beim Dahner Campingplatz Moosbachtal im Landkreis Südwestpfalz aus. Insgesamt seien deutlicher weniger Camper als im vergangenen Jahr gekommen. Viele würden bei ihnen über die verlängerten Wochenenden kommen und da sei meistens schlechtes Wetter gewesen, erklärt der Leiter des Platzes Michael Wissenbach. Auch das Herbst-Geschäft laufe Wetter bedingt bis jetzt nicht so gut.

Der Campingplatz am Königsberg in Wolfstein. Campingplatz am Königsberg

Der Regen machte im Frühjahr auch dem Campingplatz am Königsberg in Wolfstein zu schaffen. Dafür sei der Sommer aber gut ausgebucht gewesen, erzählt die Chefin Antonia Jung. Jetzt sehe es dagegen durchwachsen aus und die Saison sei so gut wie vorbei.

Ich glaube, die Leute denken jetzt schon mehr an ihre Heizkostenrechnung, als an Urlaub auf dem Campingplatz

Kaum Umsatzeinbußen in dieser Saison

Der Betreiber des Campingplatzes Moosalbtal bei Steinalben in der Südwestpfalz ist zufrieden mit der Saison. Insgesamt sei es nicht viel schlechter als letztes Jahr gelaufen, was die Besucherzahlen und den Umsatz angeht, erzählt der Betreiber Winfried Krämer. "Trotz des durchwachsenen Frühjahrs sind die Einnahmen vergleichbar mit denen aus dem letzten Jahr". Der Sommer sei besser gelaufen, als das Frühjahr. Im Herbst habe er sogar ein kleines Hoch bei den Besuchern verzeichnen können. Das habe auch die schlechteren Monate ausgleichen können.

Andere Campingplätze sind dagegen sehr zufrieden mit der Saison

Sehr zufrieden mit der abgelaufenen Saison ist dagegen die Chefin des Campingplatzes Donnersberg in Gerbach, wo gerade erst die letzten Camper abgereist sind.

Es war einfach eine gute Saison, mit tollen Gästen

Der Campingplatz in Waldfischbach-Burgalben liegt direkt am Clausensee. Camping Clausensee GmbH

Der Campingplatz Clausensee in Waldfischbach-Burgalben hat das ganze Jahr über geöffnet und zieht bis jetzt ebenfalls eine positive Bilanz. Über die Sommermonate sei der Platz gut ausgebucht gewesen, erzählt Juliane Klüßendorf vom Clausensee-Team. Auch das Herbst-Geschäft laufe bis jetzt gut. Für die kommenden Wochen hätten sie schon einige Buchungen.