per Mail teilen

Einen über 80.000 qm großen Campingplatz modernisieren: Eine echte Lebensaufgabe! Das haben sich auch Silke und Daniel gedacht und ihre beiden gut bezahlten Jobs als Gesundheitsmanagerin und Produktmanager hinter sich gelassen und den Campingplatz im Pfrimmtal im Donnersbergkreis übernommen. Der Platz ist ziemlich in die Jahre gekommen, über 40 Jahre gibt es ihn schon und die beiden haben nur knapp sechs Monate, um ihn für die Saison auf Vordermann zu bringen. Seit vielen Jahren sind Silke und Daniel leidenschaftliche Camper und haben sich immer gefragt, wie man individuellen Campingurlaub mit einem nachhaltigen und außergewöhnlichen Campingplatzkonzept verbinden kann. Diesen Traum leben sie jetzt im Naturresort Waldglück.

Campingplatz ist Familienprojekt

„Wir glauben daran, dass wir mit dem Konzept erfolgreich sind, aber es ist noch nicht bewiesen. Und wenn ich ein zwei Saisons im Rücken habe und weiß, dass es funktioniert und dass die Leute es annehmen, dann schlaf ich auch wieder ruhiger“, sagt Daniel. Allerdings müssen sie im Moment laufende Kosten im fünfstelligen Bereich stemmen und hoffen, dass sich das in Zukunft rechnen wird. Für diesen Traum konnten die beiden sogar ihre Familien begeistern. Silkes Eltern haben ihr Haus in Heilbronn verkauft und sind mit in die Pfalz gezogen.

Für dieses Jahr gibt es noch große Pläne: Der Campingplatz bekommt kleine private Spa-Plätze mit Sauna oder Hot Pod. Silke und Daniel bereuen die Entscheidung keinen Tag ihr Leben in München gegen das im Donnersbergkreis getauscht zu haben.