Die Übernachtungszahlen auf dem Campingpark am Breitenauer See waren in diesem Sommer so hoch wie noch nie. Was macht den Campingplatz für Urlauberinnen und Urlauber so attraktiv?

Die Sommerferien in Baden-Württemberg sind vorbei. Für den Campingpark am Breitenauer See (Kreis Heilbronn) geht damit die Hauptsaison zu Ende und die war in diesem Jahr besonders erfolgreich. In den Monaten Juli und August gab es bei den Übernachtungszahlen einen neuen Rekord. Damit sei das bisher erfolgreichste Jahr 2019 übertroffen worden, so der Geschäftsführer des Campingplatzes Tobias Kniel. Allein im August habe es 23.000 Übernachtungen gegeben, im Juli rund 17.500.

Auf dem Campingpark am Breitenauer See gab es in diesem Sommer einen Rekord bei den Übernachtungen. SWR

Gute Stimmung unter den Campinggästen

Lediglich im Juni waren die Zahlen demnach etwas niedriger als noch 2019. Den Grund dafür sieht Kniel vor allem in den frühen Pfingstferien. Der Juni sei dadurch ein relativ "normaler" Monat ohne Ferien oder viele Feiertage gewesen, sagt er. Besonders erfreulich sei in diesem Sommer neben dem neuen Rekord bei den Übernachtungen auch die harmonische und ruhige Stimmung unter den Campinggästen gewesen, so Kniel.

Nähe zum See zieht Gäste an

Selbst in der letzten Ferienwoche war auf dem Campingpark noch einiges los. Wie eine Umfrage unter den Gästen ergab, spielt natürlich der Zugang zum Naherholungsgebiet Breitenauer See (Obersulm) eine wichtige Rolle. Zudem seien die Stellplätze sehr groß und die sanitären Anlagen sauber und gepflegt, lobt ein Campinggast aus Backnang (Rems-Murr-Kreis). Eine andere Urlauberin freut sich darüber, dass es für Kinder so viele Spielplätze gibt und die Organisation des Campingparks sehr gut sei.