Campingplätze trotz angesagter Wetterkapriolen gut gebucht

Hochsaison in Heilbronn-Franken startet an Pfingsten

Am Pfingstwochenende starten viele in die Campingsaison. Plätze wie in Braunsbach und Pfedelbach sind ausgebucht. Am Breitenauer See gibt es nur noch vereinzelt Plätze.

Die Wetteraussichten für Baden-Württemberg über Pfingsten sind durchwachsen. Dennoch ist der Urlaub schon geplant. Verreisen mit dem Wohnmobil ist weiterhin sehr beliebt und Dank warmer Tage im April haben die ersten Camper längst schon die Plätze in Heilbronn-Franken eingeweiht. Die Pfingstferien sind dennoch für viele der Startschuss in die Zeltplatz-Saison. Vorher reservieren ist da unumgänglich, denn die beliebten Campingplätze sind bereits seit Wochen ausgebucht. Die Plätze in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) und Pfedelbach-Untersteinbach (Hohenlohekreis) haben für Pfingsten keine Kapazitäten mehr. Hohe Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen In Obersulm (Kreis Heilbronn) gibt es auf dem Campingpark am Breitenauer See noch vereinzelt Plätze. Aber auch dort ist die Nachfrage sehr hoch. Vor allem die Wohnmobilstellplätze sind begehrt. Das Reisen mit den fahrenden Häusern ist nach wie vor voll im Trend, sagt der Manager des Campingparks Breitenauer See, Mike Striebing. Camper kommen aus ganz Deutschland und den Nachbarländern. Für uns ist ein Hotel einfach nicht so ganz die Natur oder Freiheit. Alternative Übernachtungsmöglichkeiten werden beliebter Aber auch die Nachfrage nach Alternativen wie das Übernachten in einem Mobile Home - ein Kompromiss zwischen Wohnwagen und kleinem Häuschen - steigt. Campingpark Manager Mike Striebing plant deshalb bereits an neuen Übernachtungskonzepten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Das Thema "Glamping", was für glamouröses und luxuriöses Zelten steht, wird beliebter. Das klassische Zelt auf dem Boden sieht man immer seltener, sagt Striebing, aber einen Trend beobachtet der Manager doch: Viele nutzen das Dachzelt auf dem Auto. Mit wenigen Handgriffen kann man sich auf dem Dachgepäckträger ein Zelt aufbauen.