Für Camper im Zelt sind Dauerregen und kühle Temperaturen eine Herausforderung. Die Dauercamper in Wohnwagen oder Wohnmobil sehen das Wetter jedoch entspannt.

Dauerregen in Schwaigern-Niederhofen (Kreis Heilbronn). Das Wetter meint es momentan nicht gut mit den Urlaubern auf dem idyllischen Campingplatz Oberes Leintal. Statt Sommer und Sonne gibt es seit Beginn der Ferien Dauerregen, besseres Wetter ist auch in den nächsten Tagen nicht in Sicht. Wie gehen die Menschen auf dem Campingplatz damit um?

Im Zelt wird es schnell ungemütlich

Besseres Wetter erhofft sich Gitta Stauber, Inhaberin des Campingplatzes Oberes Leintal in Niederhofen (Kreis Heilbronn), insbesondere für die Gäste, die mit dem Zelt Urlaub machen wollen. Durch den Regen wird es im Zelt nämlich schnell feucht, was aktuell dazu geführt hat, dass die meisten Zeltenden abgereist sind.

Auch wenn mal kurz die Sonne rauskommt - trocken wird es dadurch noch lange nicht. SWR

Auch wenn die Sonne ab und zu durch die Wolken bricht, reichen die wenigen Sonnenstrahlen nicht aus, um Zelt oder Kleidung zu trocknen. Der Zeltplatz ist momentan bis auf wenige Ausnahmen leer. Für die nächste Woche haben sich jedoch bereits einige Zelturlauber angekündigt, deshalb hofft die Inhaberin auf sonnigere Tage.

Die junge Wohnwagen-Camperin Marielle stören der Dauerregen und die zahlreichen Gewitter insbesondere in der Nacht: "Es ist seht laut in unserem Wohnwagen, da kann man meistens nicht mehr einschlafen, auch wenn es manchmal donnert." Ihre Mutter Katrin sieht das Regenwetter entspannt. Schlechtes Wetter gehöre zum Campen dazu, an solchen Tagen habe man eben Zeit zum Lesen oder Spielen.

Die Dauercamper bleiben entspannt

Bei den Dauercampern ist die Stimmung gelassen. Manchmal sei der Regen fast ein Wohlfühlfaktor, erzählt Dauercamper Herr Klein. Der prasselnde Regen auf dem Dach des Wohnwagens sei fast schon beruhigend und entspannend. Die wetterfesten Urlauber rücken bei Regen und kühleren Temperaturen enger zusammen, viele vertreiben sich die Zeit mit Gesellschaftsspielen oder Fernsehen.

Die Freude am Campen kann den Urlaubern auch schlechtes Wetter nicht nehmen, denn Campen sei viel mehr Einstellungssache. Trotzdem wird auf wärmere und vor allem trockenere Tage gehofft - insbesondere für die Menschen, die diesen Sommer noch ihr Zelt aufschlagen wollen.