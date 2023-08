Der Sommer in Baden-Württemberg bleibt weiter nass und kühl. Bis zum Ende der Woche soll es viel regnen und gebietsweise stürmen.

Für die zweite Wochenhälfte werden in Baden-Württemberg viel Regen und gebietsweise stürmische Böen erwartet. Ab Mittwochmittag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in großen Teilen des Landes regnen, gebietsweise kann es auch zu Dauerregen kommen. Vor allem im Odenwald, im Schwäbischen Wald und im Schwarzwald sei mit Dauerregen zu rechnen, sagte ein Meteorologe vom DWD. "Im Nordschwarzwald kann es innerhalb von zwölf Stunden bis zu 60 Liter pro Quadratmeter regnen. Bei der Menge kann es vereinzelt auch zu Hochwasser kommen."

Zusätzlich sind im Schwarzwald Sturmböen bis zu 75 Stundenkilometer möglich, auf dem Feldberg auch bis zu 100 Stundenkilometer. Aber auch in tieferen Lagen soll es zu stürmischen Böen kommen. Die Temperaturen am Mittwoch liegen dabei zwischen 20 Grad im höheren Bergland und 27 Grad am Hochrhein.

Wetter bis zum Wochenende wechselhaft

Für den Donnerstag meldet der DWD einen Mix aus Sonnen und Wolken mit lokalen Schauern, insbesondere im Schwarzwald und im Odenwald. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Am Freitag werden die sonnigen Abschnitte von Regen abgelöst. Örtlich kann es auch zu Starkregen und Gewitter kommen. Die Temperaturen liegen zwischen maximal 16 Grad im südlichen Schwarzwald und 22 Grad im Mannheimer Raum.

Grund für das unbeständige Wetter in Baden-Württemberg sind laut Deutschem Wetterdienst eine Reihe von Tiefdruckgebieten über dem Land, die zusammen mit relativ kühler Meeresluft das Wetter in den kommenden Tagen gestalten.

Landwirte reagieren unterschiedlich auf den Regen

Das aktuell nasse Sommerwetter ist nicht für alle schlecht. Der Wald in Baden-Württemberg profitiert derzeit vom anhaltenden Regen. So habe sich die Waldbrandgefahr beispielsweise in Biberach bereits etwas verringert, wie das Kreisforstamt Biberach mitteilte. Auch den Gewässern in Baden-Württemberg hilft der anhaltende Niederschlag. Laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg ist auch der Bodensee diesen Sommer viel zu niedrig. Daher sei weiterer Regen wichtig.

Getreidebauern hingegen sind besorgt über die aktuelle Regenlage. Je nach Region wird Getreide im Juli bis August geerntet, jedoch sorgen die nassen Felder aktuell für verpilzte Pflanzen und Keimbildung. Für andere Pflanzen ist der Regen jedoch förderlich: Besonders Mais, Zuckerrüben und Gräser bräuchten viel Wasser.