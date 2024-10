Joschka Fischer ist "Württemberger Kopf" 2024

Der frühere Bundesaußenminister wurde am Mittwochabend in Heilbronn als "Württemberger Kopf" ausgezeichnet. Das Preisgeld wird an gemeinnützige Vereine gespendet.

Diesjähriger Preisträger der Auszeichnung "Württemberger Köpfe" ist der ehemalige Vizekanzler und Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne). Der 1948 in Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) geborene Fischer gilt als Pionier der Grünen und zählt bis heute zu den beliebtesten Politikern Deutschlands. Er habe sich als besonnener und empathischer Diplomat in Krisenzeiten bewährt, so die Württemberger Gesellschaft, die den Preis vergibt. Bereits am Mittwochnachmittag hat Fischer sich im Goldenen Buch der Stadt Heilbronn eingetragen.

Politische Laufbahn von Joschka Fischer Joschka Fischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) wurde am 12. April 1948 in Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) geboren. Er ist seit 1982 Mitglied der Grünen und war von 1983 bis März 1985 erstmals Mitglied des Deutschen Bundestags. Anschließend war er in verschiedenen Positionen auf Landesebene sowie auf Bundesebene aktiv. Ab 1998 war er Außenminister und Vizekanzler. Kurz nach der Bundestagswahl 2005 zog er sich aus der aktiven Politik zurück und arbeitete als Berater, Autor und Lobbyist weiter.

Politprominenz in Heilbronn

Zum Festakt am Mittwochabend kamen unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), Thomas Strobl (CDU), Günther Oettinger (CDU) und der frühere dienstälteste Außenminister in der EU, Jean Asselborn aus Luxemburg - er hielt auch die Laudatio.

In vielem hatte er [Joschka Fischer] recht.

Das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro will Fischer an den gemeinnützigen Verein "miteinander" in Heilbronn spenden. Dieser wird das Geld an fünf soziale Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in der Region und an ein Projekt in Luxemburg weitergeben.